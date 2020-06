Borja Iglesias, ex del Celta de Vigo y ahora delantero del Betis, se han convertido en las últimas horas en el centro de los comentarios de muchos usuarios en las redes sociales, para bien y mal, después de que LaLiga publicase en su cuenta de Twitter unas imágenes del futbolista gallego en los entrenamientos del equipo andaluz y en las que aparece con las uñas pintadas de negro.



El simbólico gesto de Borja Iglesias, tal como lo explicado él en otro mensaje publicado también en las redes sociales, responde a su necesidad de expresar su rechazo ante el racismo y la homofobia: "Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", señala el futbolista gallego.





La explicación de Borja Iglesias, que se suma a las condenas de muchos personajes públicos después de la muerte de George Floyd en Estados Unidos y que ha desatado una ola de protestas a nivel global, llega después de que varios tuiteros criticasen con descalificaciones homófobas el gesto del jugador del Betis. La respuesta del gallego ha recibidido el aplauso generalizado en Twitter y su compañero Zou Feddal no ha dudado en felicitarlo: 'eres TOP compañero!!'.