Horas de expectación en A Lomba

Expectación en el Club Deportivo y Cultural Areas, que se juega en las próximas horas sus opciones de ascender a Tercera División. Dos son los requisitos necesarios y ninguno está en su mano: que la Federación Española acepte la petición efectuada por federaciones autonómicas como la Gallega para que exista una quinta plaza de mejora en Preferente y que el criterio para elegir a ese quinto ascendido sean puntos o coeficiente goleador.

La Federación Gallega ha decidido completar en las categorías de su competencia el marco establecido por la Española, sin descenso y con ascensos. En Tercera se materializa con un ascenso seguro a Segunda B, ya que los cuatro primeros del grupo gallego -Compostela, Ourense, Arosa y Barco- decidirán esa plaza entre sí. Podría haber otra si el Compostela queda eliminado y recibe una invitación federativa como campeón.

En este escenario, ascienden desde Preferente los dos primeros de cada grupo: Viveiro, Fisterra, Ribadumia y Atios. Pero el presidente de la Gallega, Rafael Louzán, quiere al menos un quinto que aproveche la plaza del que ascienda. Si lo consigue, la comisión delegada debería decidir mañana martes -y Competición refrendar el miércoles- qué tercero sube: Areas o Boiro. Ya que parece imposible una eliminatoria, aunque sea a partido único y en campo neutral, la comisión deberá aplicar un criterio: el usual de coeficiente de puntos o goles (que favorecen al Areas) o el Juego Limpio, que favorece al Boiro y es en principio lo que se apunta.

La presidenta del Areas, Maria Placeres Boente, lamenta que la cancelación de la temporada haya frustrado la trayectoria ascendente del equipo que dirige Yago Yago Alonso. "En la situación que estábamos y con la temporada que estábamos haciendo, nos encontrábamos en situación de poder ascender. Ha sido decisión de la federación y tenemos que acatar las decisiones que tomen. Que no nos gusten es una cosa, pero tendremos que aguantar lo que sea", valora.

Es la misma postura que asumen el club en las horas previas a que se reúna la comisión delegada. "Hasta el martes no se sabrá nada, qué deciden en Madrid y qué decide la Federación Gallega. Nosotros entendemos que se debería decidir de otra manera, igual que mucha gente, pero debemos respetar lo que se decida". Así que en principio no apunta a ningún litigio judicial: "En este momento, no. El presidente estará viendo lo mejor posible para todos. La junta directiva ha decidido que no va a hacer nada, vamos a esperar a la decisión que tomen y después veremos qué hacemos"