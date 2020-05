El Rápido recupera a su "musa"

Álex Martínez regresa al Rápido. El catalán de nacimiento (Barcelona, 1973) pero vigués de adopción recupera su puesto como director deportivo aurinegro. Firma por dos temporadas con el club al que ascendió a Segunda División B, dejándolo en la quinta posición en 2018. Se lo encuentra 18º en Tercera, salvado del descenso por la cancelación de la temporada. Su retorno completa el legado de Manolo Seoane, que en verano abandona la presidencia y define a Álex como "la musa del Rápido".

Canterano de Espanyol y Celta, Álex Martínez trabajó durante 17 años en A Madroa. Con Patxi Salinas formó tándem en Sant Andreu, Malta y Ourense. Y ya ejerciendo como ejecutivo, también en el Rápido. Completado el ciclo, se fue como ayudante de Borja Jiménez, al que había captado como sustituto de Patxi, al Mirandés y al Asteras Tripolis griego.

"Viene con mucha ilusión y mucha fuerza. Desde Grecia siempre estuvo en contacto conmigo. En el últrimo tramo de la temporada me ayudó con la contratación de Milo Abelleira y el fichaje y renovación de Mouriño", revela Seoane. "Alex tenía muchas ofertas. Pierde dinero viniendo aquí. Es una inversión rentable. El objetivo del Rápido será ascender".

Los tiempos de las elecciones y la temporada no han cuadrado bien. La pandemia ha retrasado el proceso electoral. La directiva quiere adecuar los estatutos a los procesos telemáticos y de distancia social. Tocará entonces la revisión de las cuentas ("por primera vez en la historia el Rápido estará libre de deudas e incluso con saldo positivo", anticipa Seoane) y poner en marcha los comicios, que hasta agosto o septiembre no se resolverán. "No podíamos estar sin director deportivo hasta entonces. Teníamos que arrancar", argumenta Seoane.

El mandatario boucense, sin embargo, se ha asegurado un amplio respaldo a esta maniobra. Ha llamado a más de cincuenta socios. Ha acordado el fichaje de Álex con la candidatura afín -Seoane podría seguir como directivo- y asegura disponer del beneplácito de posibles rivales. Álex, por su parte, ha validado la renovación de miembros del sfaff técnico: Borja Rodríguez, Vïctor, Juan Rodríguez y Breogán Rey. En el Pujales la maquinaria ya está en marcha.