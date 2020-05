La Vuelta a España suprime su paso por Portugal pero respeta la salida desde Mos

La Vuelta ciclista a España no pasará por Portugal, como estaba previsto en las etapas 15ª y 16ª, han informado los organizadores de la ronda española, que ha tenido que ser retrasada al mes de octubre. Desde Unipublic indican, no obstante, que esa supresión del paso por Portugal no afecta a la salida de la 15ª etapa, que se mantiene desde Mos, sino solo a su llegada, que debía producirse en Matosinhos y ahora habrá que redefinir.

"Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, y ante la imposibilidad de poder garantizar las condiciones óptimas de cara al desarrollo de la prueba en el territorio, los municipios de Oporto, Matosinhos y Viseu, en acuerdo con Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta, han decidido que el recorrido de La Vuelta no pase por Portugal", explica el comunicado.

En consecuencia, la 15ª etapa, con salida desde Mos y cuya meta iba a situarse entre las localidades portuguesas de Oporto y Matosinhos; y la 16ª, que iba a salir de Viseu en dirección a Ciudad Rodrigo, verán alterado su recorrido.

"Las sedes alternativas, que sustituirán a Oporto, Matosinhos y Viseu, ya están confirmadas, si bien las nuevas etapas se anunciarán en las próximas semanas, cuando se haya terminado de trabajar en sus correspondientes perfiles", advierten los organizadores.

La Vuelta tiene prevista tres jornadas de estancia en Galicia en su edición de 2020. Tras la coronación del Angliru y una jornada de descanso, la 13ª etapa (3 de noviembre) se disputará entre Muros y Ézaro y la 14ª (4 de noviembre), entre Lugo y Ourense. En la 15ª (5 de noviembre), tras salir de Mos, se recorría Porriño y Tui antes de entrar en Portugal por Valença. Esta etapa deberá redireccionarse ahora por carreteras de Pontevedra y quizá Ourense.

La Vuelta a España 2020, que tuvo que prescindir también de su salida en Holanda por la pandemia, está previsto que comience el 20 de octubre en Irún y concluirá el 8 de noviembre en el hipódromo madrileño de La Zarzuela.

"En una situación tan excepcional como la que vivimos, tenemos que ser flexibles y estar abiertos y preparados para asumir este tipo de decisiones y cambios", ha declarado Javier Guillén, director general de La Vuelta, que ha revelado: "Desde la ciudad de Oporto se nos manifestaban ciertas dudas. No estaban en disposición de ratificarnos las etapas y, dado que necesitamos tiempo para trabajar, llegamos a un acuerdo por el que, si no podía ser este año, nos convocábamos para que los próximos años". Los organizadores afirman que, después de esta nueva modificación en el recorrido de La Vuelta 20, "no se esperan más cambios".