El Porriño construye una portería de lujo con el fichaje de Estela Carrera

El Balonmano Porriño está completando su tanda de renovaciones. Ana Rodrigues ha sido la última de la serie en esta apuesta por la continuidad que se inició reteniendo al cuerpo técnico que capitanea Isma Martínez. Pero el presidente, Abel Estévez, tampoco renuncia a incrementar el nivel del grupo y se ha asegurado un refuerzo de lujo. Estela Carrera, portera alicantina de larga estancia en el Mecalia Guardés, regresa a Galicia tras una fallida experiencia en Málaga. Pero se muda a Porriño.

Carrera, primer fichaje porriñés en este mercado condicionado por la cancelación de las competiciones, formaba parte de aquel grupo guardés que se proclamó campeón de Liga en la temporada 2016-2017. En el pasado verano decidió firmar con el Rincón Fertilidad Málaga. Pero una lesión la tuvo varios meses en el dique seco. En Porriño quiere recuperar las ilusiones desde la experiencia pero también la juventud de sus 28 años, habiendo sido internacional juvenil, júnior y absoluta.

"He decidido fichar por el Club Balonmano Porriño porque me gustan mucho los valores familiares que tiene. También obviamente tengo a viejas amigas y qué mejor que ir a un equipo donde ya conoces a jugadoras, eso siempre es un aliciente. Si aún encima te dicen lo contentas que están, más", comenta. Entre otras conocidas volverá a coincidir con Anthía Espiñeira, que fue igual que ella una pieza clave en aquel Mecalia campeón.

Carrera asegura: "Voy con mucha ilusión y ganas. Mis expectativas individuales pasan por volver a disfrutar en las pistas. Como equipo espero que sea un gran año y podamos llegar a donde nos propongamos". Abunda en sus propósitos: "Mi objetivo a corto plazo es volver a sentirme bien bajo palos y a largo plazo poder aportar al equipo todo lo que me pidan y necesiten. Sin duda creo que vamos a tener un equipo capaz de conseguir todo lo que se proponga."

El técnico del Conservas Orbe, Ismael Martínez, indica: "El objetivo principal era reforzar la portería y así lo hemos hecho. Estela es una portera con muchas garantías y con una gran experiencia en la liga. Además, creemos que se complementará muy bien con Ayelen, ya que son formas de parar muy distintas". De Estela espera concretamente que "aportará frescura y mucho contraataque, ya que tiene un gran brazo para ello."

"Estela es un gran fichaje para nosotros, de esta forma complementamos una de las porterías más competitivas de División de Honor", celebra Abel Estévez. "Tenemos porteras de garantías y eso nos asegura que, en caso de lesiones, vamos a poder seguir siendo competitivos". El presidente considera que Carrera "es una jugadora con muchísima experiencia en nuestra liga a pesar de su relativa juventud y tiene unas características distintas al resto, con lo cual para Isma será una gran ventaja a la hora de poder rotarlas. Es una gran apuesta para nosotros y esperemos que esté con nosotros muchos años más".

Ana Rodrigues será una de las compañeras de vestuario de Estela Carrera tras haber firmado su renovación. También conocida como Ana 'Portu', llegó al club en la temporada 2018-2019. "He renovado porque estoy muy contenta en el club. Creo que quedarme otro año tiene sentido, ya que sigo creyendo en el proyecto y en las personas que forman parte de él. Me encanta la filosofía que tienen y la forma en la que se preocupan por las personas y eso para mí es lo más importante para estar completamente feliz. Me siento muy cómoda y muy querida por todo el mundo. En este club he aprendido a querer a mucha gente de una forma muy especial y esas personas me hacen sentir especial a mí".

Rodrigues, pieza esencial

"Era una prioridad su renovación, ya que es una jugadora que nos aporta muchísimo a nivel defensivo", asegura Isma Martínez. "Además, es una deportista hipercompetitiva y nos tiene que transmitir a todos ese nivel de competitividad para seguir creciendo. Estamos muy contentos de que siga formando parte de esto y de un equipo que necesita de sus virtudes. De cara a la próxima temporada esperamos que pueda aportarnos tanto en ataque como en defensa":

Con respecto Ana, Abel Estévez refrenda que "es una jugadora que tiene una gran importancia. En el sistema defensivo, es un referente". También ha señalada la gran importancia que tiene dentro del club: "Lleva muchos años con nosotros. Ana también es muy importante a la hora de entrenar a equipos de base y llevar escuelas del club. Es una pieza esencial en todo nuestro engranaje y esperamos que esté con nosotros muchos años", desea.