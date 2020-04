Los clubes femeninos apoyan la decisión de anular los descensos

El fútbol femenino gallego, tanto de categoría nacional como de autonómica, mantuvo el sábado un largo encuentro por videoconferencia con los dirigentes de la Real Federación Gallega de Fútbol para tratar sobre las decisiones a tomar respecto a finalizar de forma inmediata, o no, la temporada 19/20.

En el marco del escenario sanitario actual y siguiendo las directrices que marca el estado de alarma, la mayoría de los representantes de los clubes se alinea con la RFGF: entienden que, dentro de una situación excepcional como esta, la solución menos injusta sería anular todo descenso de categoría y buscar fechas para los partidos de promoción. "La mayoría desearía que se pudiera reanudar la liga, pero sabemos que eso es inviable", reconocen fuentes de los clubes.

En competición estatal (Primera Nacional, grupo 1) militan Valladares y Sárdoma, sexto y noveno en la tabla, mientras que el Umia CF, con técnico vigués desde febrero (Edu González), está en zona de descenso al igual que el Arousana. La propuesta de la RFEF, que comparte Louzán, permitiría que los dos equipos lograran la permanencia. El único problema, que el Viajes Interrías, con numerosas jugadoras procedentes del Matamá, se quedaría sin poder jugar la promoción que marca el reglamento. A ella solo van los campeones de cada grupo (hay siete) y el mejor segundo. En ninguna de las hipótesis se encuentra el Interrías. Su derrota en Santiago (2-0) y el empate que el Monte rascó en Umia (1-1) en la jornada previa a la suspensión del campeonato ha colocado provisionalmente a las cántabras como primeras, con los mismos puntos (42) pero con la diferencia de goles a favor (+45 frente a +28) y además habiendo ganado en Vilaboa en la primera vuelta (1-3).

En categoría nacional la liga concluye oficialmente el 3 de mayo. Con el confinamiento prorrogado al 9 de mayo y el fin de temporada a 30 de junio, la reanudación de competiciones no profesionales está descartada. La Española maneja la posibilidad de promoción como una esperanza sin más certeza o fundamento que aferrarse a las siguientes acciones del Gobierno, que dependerán de la evolución de la pandemia. El Interrías no será el único damnificado: para la promoción a Segunda, también se registran empates en los grupos 6 (Unión Viera y Furia Arona, con 47 puntos) y 7 (Aldaia y Joventut Almassora, con 47 e idéntico número de goles a favor y en contra). De los ocho implicados subirían cuatro. Si no fuese posible la promoción, ascendería el primero.

"Nos gustaría poder acabar la competición y conseguir nuestro objetivo en el verde, pero viendo que según las autoridades sanitarias es muy complicado, creemos que la propuesta de la Federación es la más justa", apunta Edu González, desde la perspectiva de un vigués que pelea por la permanencia.

A principio de temporada la Gallega fijó el fin de sus ligas regulares para el 10 de mayo, dando paso después a la promoción, con dos rondas para saltar a nacional y hasta tres para jugar 1ª Autonómica. Demasiadas eliminatorias para decidir los ascensos.

La situación de las competiciones autonómicas llevaría a Mos, Friol B, Villestro y Betanzos a jugar la promoción de Liga Gallega a 1ª Nacional, al contar Victoria CF y Sárdoma, cuyos equipos B marchan en segundo y tercer lugar, con equipo en categoría estatal. Hay solo un ascenso en juego, que sería del Mos, líder destacado, si prospera la tesis federativa.

En 2ª Autonómica (tres ascensos), con cuatro grupos y los dos primeros de cada uno en la promoción a 1ª Autonómica, la situación del Interrías se repite con el Pereiró vigués y el Bueu (52 puntos cada uno, segundo y tercero del grupo 4). La diferencia de goles beneficia a las del Monte da Mina.

Louzán y los clubes, con todo, cuentan con más tiempo a favor para disputar promociones o play-off exprés. El artículo 187.2 del Reglamento General de la RFEF recuerda que las competiciones autonómicas "deberán finalizar quince días antes, al menos, de la fecha señalada para el comienzo de éstas últimas". Es decir, en último caso, la normativa les permitiría jugar más allá del 30 de junio.