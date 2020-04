Moratti cree que sería posible para el Inter fichar a Messi

El expresidente del Inter de Milán Massimo Moratti aseguró que no cree que el delantero argentino y estrella del FC Barcelona, Leo Messi, le suponga "un sueño prohibido" al conjunto interista. "Creo que no es un sueño prohibido en absoluto y no lo era incluso antes de que pasase esta desgracia. Messi está en el final de su contrato y realmente supondría un esfuerzo para el club el traerle a Milán"."No sé si la situación del coronavirus cambie para bien o para mal la posibilidad de alcanzar este objetivo. Ahora ha cambiado todo, hay que entender cómo cambiará el fútbol", prosiguió. Moratti fue presidente del Inter que ganó el triplete en 2010 con el portugués José Mourinho en el banquillo y, durante su gestión, reconoció que tenía el sueño de fichar a Messi para su club.