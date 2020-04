Rechazo a los partidos sin aficionados

Los aficionados del Celta acogen con división de opiniones la posibilidad de que LaLiga se reanude en junio, seguramente a puerta cerrada, ante las pesimistas previsiones de la evolución de la pandemia. Los clubes están de acuerdo en la necesidad de agotar las opciones para concluir el campeonato, aunque sea sin público y en los meses de junio y julio -pocos cuentan con que se pueda retomar la competición en mayo y no se descarta jugar cada 48 horas- ante el enorme daño que supondría para las economías de los clubes no poder concluir la competición.

Parte de la afición celeste se muestra partidaria de reiniciar el campeonato siempre que se den las garantías sanitarias, aunque difieren de si debe jugarse con público, y dudan que sea saludable para los futbolistas jugar en pleno verano. Otros inciden en la gravedad de la crisis sanitaria y consideran necesario dar carpetazo al campeonato. De ningún modo aceptan que la competición se reanude a puerta cerrada. Todos coinciden en que, de uno u otro modo, la competición quedará desvirtuada y habrá equipos perjudicados.

"Después de tantas semanas sin entrenar ningún equipo va a tener un buen nivel de juego. Va a ser como tirar una moneda al aire", observa Álvaro Torras, de la peña La Previa. "No tiene mucho sentido continuar con LaLiga para las fechas a las que vamos a llegar. Yo pararía el campeonato. Daría el primer puesto al que está primero a día de hoy o al acabar la primera vuelta y, sinceramente, paralizaría los descensos", propone.

Torras duda de la conveniencia de jugar partidos en pleno verano por el riesgo para los jugadores por el calor y la humedad. "Van a ser fechas muy complicadas para reanudar los partidos", reflexiona este aficionado, que no se cierra del todo a la opción de que los partidos se disputen sin público. "Es un mal menor, aunque si todos jugamos a puerta cerrada, será de traca porque vamos a ver los estadios desangelados", apunta. "Lo mejor es que se suspenda porque los jugadores no van a estar preparados para competir. El riesgo de lesiones es alto y los futbolistas no van a tener la cabeza centrada", agrega.

La salud es prioritaria ahora mismo para Reyes Álvarez, de Terra Celeste, que apuesta por anular la temporada. "Entiendo que en el mundo del fútbol estén preocupados por la economía, como todas las empresas, pero ahora lo primero es la salud", comenta antes de recordar que el coronavirus trastocó los planes de todos, incluidos a los de su peña: "Tuvimos que suspender nuestro vigésimo aniversario, que era el 29 de marzo, y no entendíamos que LaLiga a primeros de marzo no hubiese suspendido también la competición. Pienso que LaLiga se tiene que suspender este año, como si no hubiese existido. No pasa nada.Me parecería una injusticia que acabase así y se tuvieran en cuenta los resultados que ha habido hasta ahora, a pesar de que en estas circunstancias el Celta estaría salvado", recuerda.

Reyes Álvarez desaprueba el plan de completar la competición en verano y sin público. "Estoy totalmente en contra de que LaLiga se complete en verano a puerta cerrada. El fútbol sin la afición no es nada. Y eso no lo digo yo, sino también los propios jugadores, que no les hará gracia jugar a puerta cerrada. Y si fuese así sería por seguridad, pero qué pasa con los árbitros, los jugadores, los cuerpos técnicos, los utileros? ¿no tienen familia?, ¿no se pueden contagiar también ellos? Es ilógico lo que plantea LaLiga. No tiene lógica ninguna intentar acabar la temporada de esa forma. No tiene ni pies ni cabeza. Cuando la situación es tan grave, dejémonos de frivolidades señor Tebas y compañía, y vayamos a lo serio. Si hay que suspender la competición no pasa nada. El fútbol es una empresa, pero ¿cuántas empresas están hoy cerradas por el coronavirus? No sería la primera vez en la historia que se anula una temporada. Estamos hablando de vidas humanas y es sumamente grave. Y de aquí a finales de agosto o septiembre, veremos qué pasa. Han suspendido los Juegos Olímpicos. Vamos a ser serios", insiste.

César Rodríguez, de Lío en Río, es partidario de que LaLiga siga adelante, aun con las gradas vacías. "Me parece bien que se juegue. Todo lo que se pueda avanzar en la competición será lo mejor", asegura. "Al final tenemos las teles. Hay que ser conscientes de que la economía de los clubes depende más de las teles que de la gente, hay que ser sinceros y honestos", remarca. Y concluye: "Me parece bien que se juegue un poco a puerta cerrada, a ver cómo avanza, y luego ya se verá si se puede acabar con público".

"Jugar a puerta cerrada es la peor decisión que pueden adoptar", discrepa José Méndez, de la peña Arbo y presidente de la Federación de Peñas del Celta. "Si no hay tiempo ni fechas debe buscarse otra solución. Ya no es una cuestión deportiva ni económica, sino de orden público", apunta. "Después de toda esta situación, la gente se va a echar a la calle y quién te garantiza que no vaya a Balaídos el día que vuelva a haber partidos. Pasó en Valencia con el Atalanta", proclama.

"No sé, hay que esperar a ver lo que sucede. Es todo muy complicado. Pase lo que pase, va a haber equipos que van a salir perjudicados. El Celta, por ejemplo, venía en plan ascendente y todo esto le ha venido muy mal", apunta. "No hay una solución fácil, alguien siempre va a salir perjudicado. Lo único que no entendería es que se juegue a puerta cerrada. El aficionado tiene que ser el que salga menos perjudicado. Es la afición, no LaLiga ni los directivos los que sostienen el fútbol ,sin ellos no existiría", afirma.

"Es mejor que la competición quede algo desvirtuada a que no haya competición", disiente César Rodríguez. "Si se tiene que jugar en junio o en julio, va a haber zonas donde hará un calor terrible. Va a ser complicado practicar deporte con 35 o 40 grados, pero al final hay que buscar una solución para que esto continúe. Por tanto, si hay que jugar a puerta cerrada, que se juegue. Hay que jugar y mantener la seguridad por la salud de la gente. A mí me da igual que no se junten 15.000 personas en Balaídos, lo que quiero es que estas 15.000 personas estén seguras", argumenta.

Para Ángel Pardo, de Comando Celta, "lo ideal sería que se pudiera seguir jugando, pero que se pueda producir antes de junio es algo impensable. Si no se pudiese jugar, la solución es complicada, pero quizás lo más justo para la resolución del campeonato sería tomar como referencia la primera vuelta de LaLiga porque hasta ahí jugaron todos contra todos", indica. Se muestra pesimista, en cambio, sobre la solución que se le busca a este problema. "Hay demasiados intereses como para dar por nula la temporada, tanto para los que juegan Europa como los de Segunda que luchan por ascender", afirma.