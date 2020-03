Los jugadores del Barça se bajan el sueldo un 70%

El delantero argentino y capitán del FC Barcelona, Leo Messi, ha confirmado este lunes que los jugadores han aceptado una rebaja del sueldo del 70 por ciento mientras haya Estado de Alarma por el coronavirus y que además ayudarán a que los empleados del club sigan cobrando el cien por cien de su salario, aunque mostró su malestar porque "desde dentro del club" se les haya puesto "bajo la lupa" al insinuar que ponían trabas cuando la demora en esta medida era por encontrar "la fórmula para ayudar al club y los trabajadores".



"Por nuestra parte, ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70 por ciento de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el cien por cien de su sueldo mientras dure esta situación", anunció Messi en sus redes sociales.



Además de aceptar el ERTE del club, la plantilla contribuirá a que los empleados cobren la totalidad de su sueldo, en una solución que era necesaria encontrar para los jugadores y que ha sido lo que ha demorado el poder publicar este acuerdo.



"Si no hablamos hasta ahora fue porque lo prioritario para nosotros era encontrar soluciones que fueran reales para ayudar al club, pero también a los que más perjudicados se iban a ver ante esta situación", explicó el capitán del primer equipo. "Estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y también a sus trabajadores", añadió.



Por ello, Messi se ha mostrado molesto con quien, "desde dentro del club", ha insinuado que los jugadores del primer equipo de fútbol no iban a aceptar la bajada del suelo o que ponían trabas para el acuerdo, algo que sí hicieron y con más antelación el resto de equipos profesionales --baloncesto, balonmano, hockey y fútbol sala--.



"No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos", apuntó el '10'.



En este sentido, Messi cree que "mucho se ha escrito y se ha dicho" sobre el primer equipo de fútbol y su salario durante este periodo. "Antes de nada, queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada del sueldo que percibimos", argumentó.



"Entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que SIEMPRE hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido. Incluso muchas veces lo hemos hecho también por iniciativa propia, en otros momentos que lo creímos necesario o importante", añadió al respecto.



Además, el argentino envió un mensaje de ánimo y de esperanza a los barcelonistas. "No queremos despedirnos sin enviar un afectuoso saludo y mucha fuerza a todos los culés que lo están pasando mal en estos momentos tan duros, así como a todos aquellos que esperan pacientemente el final de esta crisis en sus casas. Muy pronto vamos a salir de esto y lo haremos todos juntos", auguró.