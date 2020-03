Cangas y Huesca pelearán en el juzgado

Frigoríficos del Morrazo BM Cangas y Huesca, equipos que ocupan los puestos de descenso ahora mismo a la División Honor Plata, acudirán a la justicia ordinaria si la liga Asobal no se puede retomar y la Federación Española de Balonmano (RFEBM) mantiene los ascensos y descensos.

El presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, insistió en las últimas horas en su idea de que haya "ascensos y descensos" en caso de que no se pueda volver a jugar esta temporada porque las competiciones españoles están en pleno desarrollo.

"En Asobal se ha disputado más del 50 por ciento de la competición, con lo cual no podemos obviar que ha existido. Lo que se premia en una competición es la regularidad, y si la regularidad te ha posicionado para el ascenso, descenso o título de liga eso es lo que la Federación tiene que mirar. Trabajamos en la idea de ascensos y descensos", indicó Blázquez.

El presidente del Frigoríficos del Morrazo, Manuel Camiña, pide "coger con pinzas" las declaraciones de Blázquez. "Primero decía que volveríamos a entrenar en abril, luego que jugaríamos a partir del 15 y ahora habla de hacerlo en mayo y junio o de ascensos y descensos si no se retoma la competición". "A nosotros lo que más nos preocupa es la salud de nuestros jugadores, entrenadores y aficionados. Y no vamos a arriesgar una vida por el capricho de un señor", advirtió Camiña, quien prefiere "un descenso antes de una muerte". "Si no se puede volver a jugar y la Federación decide descendernos, acudiremos a la vía contencioso-administrativa, al margen de otras posibilidades legales, que se encuentran en estudio", comenta el presidente del Frigoríficos del Morrazo.

Camiña recuerda que su equipo "en esta misma jornada" estaba en descenso las últimas dos temporadas y acabó manteniendo la categoría, por eso pide al presidente de la Federación que recapacite y tome la misma medida que otros países "como Suecia, Polonia, Noruega, Bélgica o Suiza".