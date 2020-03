Una selección bajo vigilancia

El cangués Yelco Alfaya, autor del segundo gol de la selección gallega que se proclamó la pasada semana campeona de la XII Copa de las Regiones UEFA tras superar a Andalucía (0-2) en la final, confirmó a través de sus redes sociales que ha dado positivo en el test de coronavirus.

"Quizás no debería de hacer esto, pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. He dado positivo en Covid-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien", escribió Yelco Alfaya en sus redes sociales.

El atacante del Bergantiños, club de la Tercera División gallega, disputó con la selección gallega la fase final de la Copa de las Regiones UEFA que organizó la Federación Española (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Diez años después, Galicia volvió a levantar el trofeo, ganándose el billete para representar a España en la XII Copa de las Regiones UEFA.

Tras conocerse el positivo del jugador, que pasó por las categorías inferiores del Celta, la Federación Gallega de Fútbol comunicó a la Xunta de Galicia la situación por la posibilidad de que el futbolista haya podido contagiar al resto de componentes del equipo y acompañantes que viajaron con él a Madrid entre los que se encontraba el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán. Desde la Xunta simplemente se les comunicó que siguiesen las normas de aislamiento del resto de la población, que tengan una especial vigilancia a su estado y que comuniquen si comienzan a sentir alguna clase de síntoma. Por el momento todos los futbolistas y acompañantes del equipo se encuentran en buen estado.

En estos momentos Yelco se encuentra recluido en su casa de Cangas. "A día de hoy, salvo un poco de tos estoy perfecto", aclara. Reconoce que tiene cierto miedo a que su familia también se haya contagiado "pero de momento nadie tiene síntomas. Esperamos que no les pase nada", indica. Reconoce que sus seres queridos "se tranquilizan al encontrarme bien".