El Cangas prepara un ERTE y pide suspender la liga

El Balonmán Cangas será probablemente el primer club gallego en acogerse a las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros y prepara la presentación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), que afectaría a los integrantes de la primera plantilla y al cuerpo técnico. Al mismo tiempo el club aboga por la suspensión de Asobal ya que considera "poco realista" pensar que se puede retomar de forma inmediata. La liga acaba de enviar a los clubes una circular en la que les consulta si estarían dispuestos a jugar durante el mes de junio, algo a lo que la entidad canguesa se opone frontalmente porque supone un aumento de costes.

La aplicación del ERTE permitiría a la plantilla cobrar el paro, con independencia del tiempo que tengan cotizado. Por otro, al club le permitiría evitar el pago de las cuotas de la Seguridad Social, una cuantía que según su presidente, Manuel Camiña, asciende a unos 4.000 euros al mes. "Es una cantidad importante para un club como el nuestro, que cuenta con el presupuesto más modesto de la categoría y probablemente hay algún equipo de la División de Honor Plata que nos supera", apunta el máximo responsable del club. La medida afectaría a casi una veintena de integrantes, entre jugadores, el entrenador y el segundo técnico. "Es una decisión difícil, pero está prácticamente tomada. Ahora nos estamos asesorando de cómo hay que realizarla", señalan desde el Balonmán Cangas.

La entidad canguesa está convencida de que las posibilidades de retomar la competición de una manera inmediata son mínimas y pone el ejemplo de la liga de voleibol, que ya ha tomado la decisión de cancelar la competición. "Que nadie se equivoque, el balonmano español está más cerca del voleibol que del fútbol profesional", advierten desde la dirección deportiva del Balonmán Cangas.

Asobal ha pedido a los 16 clubes que integran la máxima competición del balonmano español su opinión sobre la posibilidad de jugar en junio. "Tal como está la situación esto va ir para largo y no habrá fechas para acabar la liga. Estamos hablando de que la competición está paralizada hasta final de mes, luego los jugadores deberían pasar una cuarentena. Eso sumaría un mes parados y no se podría reanudar directamente la competición sin al menos dos semanas de pretemporada. Es una aberración jugar con la integridad física de los deportistas", expone el director deportivo del Balonmán Cangas, Óscar Fernández. De cumplirse estos plazos la competición no se retomaría antes de finales de abril o principios de mayo. Jugar en junio significa costes adicionales, como el pago de los alquileres de los pisos de la plantilla.

Ante este panorama el club de O Morrazo defiende que lo más lógico es suspender la competición y auguran que todas las entidades tendrán graves problemas para cuadrar sus presupuestos, tanto los de esta temporada como los de la próxima. "Todos dependemos de subvenciones de organismos públicos y con lo que está ocurriendo ahora las prioridades del gasto van a ser otras", advierte Manuel Camiña.

El Cangas se adelanta a las críticas que sabe que puede recibir su propuesta por parte de otros clubes ya que esto significaría anular los posibles ascensos y descensos. "No tiene nada que ver con nuestra posición en la tabla, que es la misma que el año pasado y hace dos; llevamos media vida jugándonos no descender. No estamos en condiciones de que continúe la competición y no somos un deporte de un nivel profesional comparable al fútbol o a la Liga ACB de baloncesto, que estará parada al menos hasta finales de abril", argumentan desde la dirección deportiva del Balonmán Cangas. Los clubes de Asobal disponen hasta el domingo para remitirle a la liga su postura al respecto.