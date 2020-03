Tebas, sobre los test de coronavirus: "Se encargaron antes del estado de alarma"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha indicado este miércoles que los test de coronavirus que está implementando su entidad "se encargaron antes del estado de alarma" decretado por el Consejo de Ministros, negando que sea él quien esté "incendiando las redes sociales" por esta cuestión.

"En primer lugar, los test se encargaron 48 horas antes del estado de alarma en este país. Y en segundo lugar, se está haciendo muchísima demagogia con esta cuestión", ha dicho Tebas en el programa 'Radiogaceta de los deportes', de RNE.

"Yo no estoy incendiando las redes sociales con el tema de los test", ha apostillado el máximo mandatario de LaLiga, en un dardo dialéctico hacia Luis Rubiales, presidente de la de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Rubiales había agradecido desde su cuenta de Twitter la donación de este material por parte de varios clubes a la sanidad pública, para que lo usen pacientes más necesitados. Además, el presidente de la RFEF ha reiterado que la actual temporada futbolística tiene que finalizarse cuanto antes.

"Ahora coincide él conmigo, si acaso. Antes no opinaba eso, pero nosotros ya decíamos que sí se podía terminar la competición", ha subrayado Tebas, que en declaraciones previas al diario 'Marca' ya había apuntado mitad de mayo como fecha de reanudación.

"Yo entiendo que a la gente le supere esta situación y diga cosas que no debe", ha añadido, para luego reitera que el estado de alarma no debería prolongarse. "Por las experiencias que han tenido en otros países, no podemos estar más tiempo confinados", ha aseverado al respecto.

"También hay que pensar en el país. La economía del país no resistiría esta situación tanto tiempo", ha insistido Tebas ante la posibilidad de que el estado de alarma dure dos meses.

"Soy realista más que optimista", ha matizado a continuación. "Hay que confiar en las autoridades, en el Gobierno y en las decisiones que ha tomado junto a las autoridades pertinentes, que son durísimas", ha recordado.

Pese a todo, ha repetido su idea de retomar la normalidad a mediados de mayo y que lo contrario "es un escenario que yo ni me planteo discutir" en este momento. "Tenemos que pensar que no es solo un problema de LaLiga. O lo arreglamos todos, en su conjunto de 30 competiciones, o no solucionamos nada", ha explicado sobre el ecosistema de torneos europeos.

"Trabajamos para reducir la incertidumbre y que se reanude el fútbol porque es clave, igual que es clave que se reanude la economía del país", ha recalcado Tebas, para luego mostrar reticencia a acabar el curso más allá del 30 de junio. "Yo creo que no será así", ha asegurado.

"Yo me he puesto un tope de 8 o 9 días para ver todo sobre estas 30 ligas, estas 30 copas...", ha señalado, admitiendo que gana enteros la opción de jugar Champions League y Europa League en fines de semana para cuadrar el calendario.