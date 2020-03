Una singladura entre la bruma

La situación del equipo preolímpico español ante los Juegos de Tokio es, a causa de la cancelación o aplazamiento de las competiciones por el coronavirus, de gran incertidumbre para las clases aún no clasificadas y para los que esperan la designación individual.



España tiene clasificadas siete de las diez clases olímpicas, con la designación de representantes en cinco de ellas: RS:X Femenino (Windsurf) con Blanca Manchón; 470 masculino con Jordi Xammar y el vigués Nicolás Rodríguez; 49er.FX (femenino) con la gallega Támara Echegoyen y Paula Barceló; 49er. con Diego Botín y el sonense Iago López Marra y Nacra17 (Mixto) con Tara Pacheco y Florian Trittel.







Son momentos de incertidumbre. Muchas competiciones han sido canceladas como medida preventiva. Solo permanece una, la que debemos enfrentar todos: aquella por nuestra salud y bienestar.



Seamos responsables.



Juntos podemos mejorar la situación.#quedateencasa #stayathome pic.twitter.com/v3g6u6gGpg — Támara Echegoyen (@TEchegoyen) March 14, 2020

Las otras dos clases clasificadas, 470 femenino y RS:X masculino, no han podido elegir representantes ya que en la primera clase debía decidirse en el Campeonato del Mundo, que se iba a celebrar en Palma y que ha sido aplazado hasta después del 15 de abril, y en la segunda en el Trofeo Princesa Sofía de Palma, desde del próximo día 27 hasta el 4 de abril y que ha sido cancelado.En el 470 femenino la lucha por la plaza estaba entre el dúo formado por la catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero y el integrado por las catalanas Bárbara Cornudella y Sara López Ravellat.Silvia Mas explicó al respecto: "Llevábamos un mes entrenando en Palma y con todo listo para empezar el mundial. Ha sido una lastima por las mil horas de trabajo y el hecho de que este sería nuestro último Mundial femenino (la clase 470 será mixta después de Tokio 2020) y la última prueba de selección para los Juegos Olímpicos dónde peleamos con nuestras compañeras de equipo Cornudella/López."Los próximos eventos han sido también cancelados. Nos estamos reorganizando y con muchas ganas de volver a competir. Creo firmemente que es una decisión totalmente acertada, la salud va por encima de cualquier cosa", apuntó.En el RS:X masculino después del Mundial 2020 de Nueva Zelanda (23-29 de febrero) el Princesa Sofía era la última prueba clasificatoria. Los cuatro primeros españoles clasificados en el Mundial fueron el formenterense Joan Carles Cardona (23º), el alicantino Iván Pastor (27º), el también formenterense Sergi Escandell (36ª) y el gaditano Juan Manuel Moreno (37º)En el otro lado de la balanza están las tres clases olímpicas que aún deben clasificarse como país: la Láser, Láser Radial (femenino) y Finn. En su caso la incertidumbre es aún mayor. La última posibilidad de clasificarse por país era la Copa del Mundo de Génova (Italia), prevista del 19 al 26 de abril próximo y que ha sido cancelada por la Federación Internacional.En la cita de Palma también tenía previsto participar el vigués Tomás Vieito, con la intención de seguir luchando para estar en Tokio, aunque sus opciones se complicaron tras la disputa del Mudial.Para elegir representantes individuales para Tokio, Federación Española había designado en las clases Láser dos últimas pruebas: el Trofeo Princesa Sofía de 2019 y el Campeonato de Europa 2020 (Kalamata, del 16 al 23 de mayo) y en el Finn, al Sofía le seguía la Finn Gold Cup (Campeonato del Mundo) en Palma del 8 al 16 de mayo.En el Láser masculino, siguiendo ese calendario, los canarios Joaquín Blanco (11º en el Sofía 2019) y Joel Rodríguez (18º) serían los mejor situados. En el Láser Radial (femenino) la también canaria Martina Reino (39ª en el Sofía 2019) y la cartagenera Fátima Reyes (75ª) aspirarían a esa plaza.Esperando la clasificación por país, la lucha por la designación individual en la clase Finn está muy abierta. El barcelonés álex Muscat (4º en el Sofía 2019), el menorquín Joan Cardona (22º) -campeón del mundo Sub23 en 2019, el gaditano Pablo Guitían (24º) y el cántabro Víctor Gorostegui (31º) son candidatos.Todos esperan que las dos semanas de confinamiento domiciliario no se alargue, especialmente para poder luchar, primero, por lograr esa plaza por país. De momento, la Federación Internacional no ha designado una nueva prueba clasificatoria.