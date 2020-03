La Federación Gallega de Fútbol explorará todas las alternativas para concluir la temporada

La Federación Gallega aboga igual que la Federación Española por hacer todo lo posible para que concluyan las competiciones en curso. ASí lo ha expresado la institución en un comunicado después de que su presidente, Rafael Louzán, participase en una reunión telemática con el presidente de la España, Luis Rubiales, y lo demás mandatarios autonómicos. La reunión se celebró después de la que Rubiales mantuvo con la UEFA y sus homólogos europeos.

"Louzán coincide co presidente da Federación Española en que a prioridade agora mesmo é a saúde de todos os cidadáns e traballar da man das distintas autoridades colaborando na prevención, na concienciación e no freno da propagación do virus Covid-19. Todos os presidentes descartan realizar medidas propias á marxe da labor que están realizando os servizos sanitarios en todo o estado español", comenta el comunicado de la Federación Gallega..

Añade: "No tocante á economía quedou claro que todas as axudas comprometidas pola RFEF e a RFGF aos clubs e ás federacións territoriais para esta tempada están aseguradas, si ben podería haber retrasos nos pagos si a crise sanitaria se extende moito no tempo. Os programas Impulso 23, Cantera ou Universo Mujer teñen aseguradas as contías económicas, polo que os clubs recibirán a integridade do comprometido para este tempada".

"E no referente á competición, si ben agora mesmo non é a prioridade, sí é certo que as federacións están traballando para dar seguridade aos clubs e deportistas", refleja la nota. "A Real Federación Galega de Fútbol, ao igual que as demáis federacións, avoga por rematar a competición desta tempada. Si a situación permite facelo antes do 30 de xuño sería o escenario ideal, pero si esa situación é imposible, a RFGF ten claro que a competición debe disputarse na súa totalidade aínda que teña que ser máis aló do 30 de xuño, polo que habería que prorrogar a tempada competitiva, as licencias, e a cobertura de accidente deportivo (Mutualidade) por causas de forza maior. Evidentemente todo vai a depender da evolución da crise sanitaria na que estamos inmersos. A prolongación da competición 19-20 debería en todo caso ser aprobada pola Secretaría Xeral para o Deporte e pola Asemblea da RFGF. Ademais, esa posibilidade tamén podería afectar á seguinte tempada, a cal podería ver adaptado o seu sistema competicional en función da data na que se poida rematar a presente campaña".

La Gallega, en caso de urgencia, parece decantarse por la opción ya apuntada por su secretario general de iniciar el próximo curso, en caso de necesidad, concluyendo la temporada actual y disputarse la próxima campaña a una sola vuelta si fuese necesario. "O que ten claro a RFGF, en consonancia coas federacións española e as demais territoriais, é que "temos que manter a competición limpa e íntegra para iso é necesario que sexa unha competición en condicións de igualdade. Por elo, non podemos cambiar as regras de xogo a metade de tempada, a pesar da excepcionalidade que estamos a vivir", sinala Louzán. Todas as outras opcións: (cancelación das ligas, validar as clasificacións da primeira volta ou validar as clasificacións a día de suspensión debido á crise sanitaria) vulneran a limpeza da competición e o criterio de igualdade da mesma", concluye la Federación Gallega..