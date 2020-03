La Bundesliga cree que el parón pone en peligro a algunos clubes

El director administrativo de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert, advirtió que si la temporada no logra reanudarse en algún momento con partidos a puerta cerrada, habrá algunos clubes de no podrán sobrevivir. "En el futuro inmediato los partidos a puerta cerrada son la única posibilidad de supervivencia. Quien descarte categóricamente los partidos a puerta cerrada no tiene que preocuparse más por si la próxima temporada la Bundesliga tendrá 18 o 20 clubes porque ya no habrá 18 clubes profesionales", dijo Seifert tras una asamblea extraordinaria con los representantes de los 36 clubes de la primera y la segunda Bundesliga.

Seifert, en una conferencia de prensa a la que sólo tuvieron acceso presencial 8 periodistas, dijo que no quería dramatizar pero advirtió que la situación era un riesgo para muchos puestos de trabajo y para la supervivencia de algunos clubes. En la asamblea de ayer se decidió que la temporada seguirá suspendida al menos hasta el 2 de abril y que el 30 de marzo se evaluará otra vez la situación para definir el camino a seguir. "De momento es claro que no se puede predecir cuándo se podrá volver a jugar al fútbol", dijo.

"Después sabremos qué opciones tenemos", dijo, aludiendo a la posibilidad de la que Eurocopa se cancele o se aplace y el mes de junio quede a disposición de las ligas nacionales para terminar sus temporadas.