El Valencia anuncia cinco positivos

El defensa argentino del Valencia CF Ezequiel Garay ha confirmado que es uno de los cinco casos positivos por coronavirus entre el cuerpo técnico y la plantilla 'che', por lo que se convierte en el primer futbolista de LaLiga Santander en asegurar que ha contraído el nuevo Covid-19, mientras que el delantero brasileño del Elche CF Jonathas de Jesus también está contagiado y es el primer caso en LaLiga SmartBank.

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", informó Garay en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Más tarde, el Valencia CF informó de que habían detectado "cinco casos positivos" de coronavirus entre técnicos y jugadores del primer equipo, sin desvelar sus identidades. "Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento", manifestó.

Se trata del segundo percance que sufre este año el central argentino. Pasó por quirófano el pasado 3 de febrero tras sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que le dejó fuera para el resto de la temporada. Garay se lesionó en el partido de su equipo ante el Celta. En el minuto 35, mientras peleaba por un balón, realizó un mal apoyo y se quedó tendido sobre la hierba entre gestos de dolor. Abandonó el encuentro y el parte médico ofrecido por el Valencia confirma la gravedad de la lesión.

De esta manera, se convierte en el primer caso positivo por coronavirus en la liga española, que el pasado jueves anunciaba que paraba, al menos, las dos próximas jornadas ante la amenaza del nuevo brote del Covid-19.

Jonathas, en Segunda

Solo unas horas después, el Elche CF informó del primer caso de positivo en su plantilla y, por tanto, en LaLiga SmartBank. Aunque en principio no desveló el nombre del jugador contagiado, más tarde fue el propio futbolista brasileño Jonathas el que se encargó de anunciarlo. "Quiero dar las gracias a todos por vuestras muestras de ánimo. Me encuentro bien, en mi casa ya. Está todo bajo control y estoy centrado en recuperarme bien, lo antes posible, para volver con mis compañeros más fuerte. Yo me quedo en casa. ¡Mucho Elche!", señaló Jonathas en un vídeo.