Anita se enfrenta a su partido más complicado

Las peores predicciones que tras el partido ante el Oceja del pasado día 1 ya asumía Gabi Couñago, su entrenador, se confirmaron. Ana Iglesias, Anita (Vigo, 1996), capitana del Valladares, tendrá que pasar por el quirófano para una intervención por rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco interno. El lunes pasado se sometió a una resonancia magnética y este viernes conoció el resultado. Es la lesión más grave que ha padecido en su carrera futbolística.

"En cuanto caí al suelo supe que había pasado algo grave, porque lo que sentí me recordó a lo que, por desgracia, muchas compañeras cuentan cuando tuvieron lesiones de rodilla. Al momento solo se me pasaba por la cabeza que rompí el cruzado", relata Anita. Couñago también lo reconoce: "El día de la lesión sí que me temí lo peor", recuerda el técnico, quien confiesa que "la evolución y las primeras exploraciones de los días siguientes nos dieron algo de esperanza de que se salvara el cruzado". La delantera también se acuerda de la primera cita médica, con la rodilla muy inflamada y con "bastante miedo, pero por mis sensaciones parecía que el cruzado no estaba dañado".

La resonancia difuminó cualquier esperanza de que solo fuese menisco. "Me llevé el batacazo cuando el viernes en la resonancia sale justo lo que no te esperas", reconoce. ¿Y ahora? "Repitiéndome, por desgracia, que las lesiones de rodilla son algo bastante común en el futbol femenino. Hay varias compañeras del equipo que sufrieron también roturas de ligamento y son las primeras en entender por lo que estás pasando", explica la futbolista, que está ganando fondo anímico: "El equipo me está apoyando de forma increíble; siempre ayuda que te animen y, si puede ser alguien que te hable desde la propia experiencia, aún más".

Larga ausencia

A la espera de que la competición pueda reanudarse (volvía este domingo tras un nuevo parón, ante el líder Viajes Interrías en Vilaboa, pero el coronavirus Covid-19 lo ha paralizado todo), Anita se perderá las siete jornadas que restaban por disputarse, la Copa Deputación, en la que el Valladares debe defender título y que, al menos de momento, sigue prevista para abril, y la Copa Vigo, todavía por sortearse.

La jugadora viguesa tiene nueva cita médica el próximo día 25. Al no ser deporte profesional, los plazos se alargan. No obstante, la propia evolución de la situación sanitaria actual, con el coronavirus como lógica prioridad nacional, determinará cuánto tarda en recibir fecha para su artroscopia. Gabi Couñago, su entrenador, está tratando con la RFGF y la Mutua, pero "evidentemente ahora la prioridad es el coronavirus y hay cuestiones que van a llevar un poco más de tiempo". La gravedad de su lesión establece un mínimo de seis meses de recuperación, según opinan los expertos.

El pasado año, Andrea Álvarez, "Peque", rompía el cruzado anterior en su rodilla izquierda precisamente también ante el Oceja en otra acción fortuita. Anita se retiraba por un choque con la portera visitante. Tras el impacto, la "7" del Valladares se lesionaba en la rodilla derecha al caer al suelo. Sin desearlo, el equipo cántabro se ha convertido en un mal recuerdo para el Valladares.