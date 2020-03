Mayo, fecha límite para el reinicio

Gustavo Falque, presidente del Coruxo, es miembro de la comisión delegada de la Federación Española encargada de Segunda B. El vigués, un auténtico experto en las entretelas federativas, comenta sobre una hipotética cancelación de la temporada futbolística: "En los reglamentos este supuesto no está contemplado. Habría que ir a otros y utilizarlos. Existe mucha controversia en cómo dar por finalizadas las competiciones nacionales, que tienen varias modalidades. Hay ligas regulares que se complementan con play offs de ascenso y descenso. Y existen fútbol profesional y aficionado o no profesional. Son muchos apartados sujetos a interpretaciones sobre cuándo, de qué forma o con qué porcentaje se pueden dar las ligas por terminadas".

En la Federación Española ya se trabaja sobre este escenario, en reuniones a distancia que serán constantes para evaluar como evoluciona la situación. "Primero tpca saber cuándo reanudamos la competición y segundo, ver qué fechas tenemos antes de dar por terminada la temporada", sostiene Falque, que personalmente intuye que la suspensión no se ceñirá a dos jornadas.

"En el mejor de los supuestos, si se queda ahí, las competiciones se reanudarán jugándose el partido marcado en la fecha inicial del calendario", asegura Falque sobre lo que atañe a Segunda B y probablemente Tercera. "Los partidos suspendidos se tratarían como cualquiera aplazado por condiciones adversas de meteorología y demás causas. Para eso sí que ya existen disposiciones. Hay que seguir los calendarios. Esos partidos aplazados se recuperarían en fechas que establecería la propia federación, que supongo que serían entre semana". En cuanto a Primera y Segunda División -recibir al Villarreal y visitar al Valladolid, en el caso del Celta-, "se decirá cómo se reanuda la competición entre Federación España y la propia Liga, que deberá escuchar a sus clubes. Creo que por dos o tres jornadas sería el planteamiento ideal seguir el calendario. Pero ahora mismo son suposiciones. Las autoridades sanitarias marcarán los tiempos".

El encaje de fechas se hará mucho más complicado si la suspensión se prolonga. La temporada concluye de manera oficial el 30 de junio. Con los diferentes agentes (clubes, jugadores y demás) se podría negociar una ampliación de la temporada. "Estaríamos viendo qué posibilidades hay si se alcanzasen acuerdos, como retrasar el inicio de la próxima temporada. Pero ahora mismo nos deberíamos ceñir al 30 de junio y ver cuántos partidos podríamos encajar desde la reanudación hasta ese día Esa es la capacidad que tenemos. Irse más allá supondría meterse ya en el calendario de la próxima temporada".

Falque asegura que en la Federación Española "se están considerando todas las posibilidades, que hasta ahora no se habían visto, de esta primera contingencia de dos jornadas". A futuro, entre otras ideas se estudia que "se dispute el play off por concentración, en menos tiempo y en localidades concretas, por grupos. Se están viendo varias alternativas. Y si no hubiese posibilidad material de acabarlo en esas fechas y tampoco entrar en el calendario de la próxima temporada, ahí ya se vería el punto final de las competiciones".

La cancelación, calcula Falque, sería ya inevitable si la suspensión actual se mantiene hasta "mediados de mayo" porque ya no habría posibilidad material de atender lo que resta de liga normal, play offs, fases... Ese es el peor escenario. Por muy poquito no llega a las tres cuartas partes (lo que hubiera invitado a dar por buena la clasificación actual). Se vería entonces dónde termina la competición a nivel de resultados clasificatorios: si primera vuelta, si computas todos los jugados...".