Tokio sigue adelante con los preparativos para los Juegos

Los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokyo seguirán su curso a pesar del nuevo brote del coronavirus, afirmó este viernes el primer ministro japonés, Shinzo Abe, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que se pospongan los Juegos.



En una conversación telefónica, Shinzo Abe informó a Trump de los esfuerzos de Japón para celebrar los Juegos Olímpicos, desveló el portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga, en una conferencia de prensa.



Ambos líderes acordaron coordinarse estrechamente acerca de la celebración de los eventos. Cerca de 11.000 deportistas participarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo, que comenzarían el 24 de julio, si no se posponen por el Covid-19. Los Juegos Paralímpicos comenzarían el 25 de agosto.



"El Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de Tokio no están considerando la cancelación o el aplazamiento de los Juegos", dijo el ministro olímpico Seiko Hashimoto a los periodistas.



En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo: "Simplemente no puedo ver que no haya gente allí. Tal vez, y esta es solo mi idea, tal vez lo pospongan por un año".





Las declaraciones del presidente estadounidense se producen un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de coronavirus como una pandemia mundial.En cambio, el presidente del COI, Thomas Bach, destacó los esfuerzos de Tokyo 2020 para que los Juegos se celebren el próximo verano y expresó su compromiso por que sean un "éxito" en la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica en el templo de Hera de la antigua Olimpia (Grecia).