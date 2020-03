Una respuesta ejemplar

José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), se mostró orgulloso, en declaraciones a EFE, de la actitud del deporte español -de la que dijo que "ha sido ejemplar" y que hay que "sentirse orgullosos"- ante la propagación del coronavirus, que obligó a aplazar o suspender las competiciones.

"La reacción de todo el deporte español ante el coronavirus ha sido ejemplar, porque ha tenido claro que la prioridad por encima de cualquier otra circunstancia eran las personas, tanto los espectadores como los propios deportistas. Todo el deporte ha tenido claro cual era la prioridad y acorde a eso se han tomado todas las decisiones. Nos tenemos que sentir orgullosos de cómo ha reaccionado el deporte español. Se han aparcado todas las circunstancias en pro del bien general", dijo a EFE el extremeño Hidalgo, asimismo presidente de la Federación Española de Triatlón (FETri).

"Vivimos momentos de incertidumbre con un espacio tan cambiante. Todas las Federaciones se han puesto, de forma unánime, a disposición de lo que se ha dicho desde el ministerio de Sanidad y desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) y no será al deporte al que se le pueda tachar de no haber seguido al 100% todas las directrices", añadió.

Hidalgo reconoció lo difícil del momento que vive España y remarcó dos de las grandes preocupaciones que tienen las Federaciones y los propios deportistas, como son los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, previstos del 24 de julio al 9 de agosto, y en la recolocación de los eventos.

"Una cosa que nos preocupa es cómo va a alterar esto a la clasificación para los Juegos, porque es el periodo en el que hay muchos clasificatorios, y estoy convencido en que habrá muchas cuestiones de este tipo que no se podrán cerrar y habrá que trabajar para adecuarnos a esta realidad", remarcó.

En cuanto a cuándo se van a disputar los eventos que deberían tener lugar en estas fechas, Hidalgo ponderó que la mayoría de Federaciones optaron por el aplazamiento y no la suspensión, "a sabiendas de que no va a ser fácil" y declaró que ya trabajan en un calendario deportivo que comenzaría, mínimo, en 30 días.

"Todos partimos de la base de que estamos trabajando a un mes vista, no a quince días, porque sabemos que no se puede organizar y planificar un evento en 15 días y no sabemos si en este tiempo vaya a remitir la alerta sanitaria", comentó.