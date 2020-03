El Iberconsa Amfiv se niega a jugar el sábado 28 de marzo en Bouzas ante Las Rozas

La junta directiva del Club Amfiv, en un comunicado oficial hecho público este jueves día 12, anuncia que en vista de los acontecimientos y de las recientes recomendaciones y decisiones adoptadas por las autoridades locales y autonómicas ha decidido interrumpir todas las actividades que la entidad tenía previsto desarrollar al menos hasta el próximo 30 de marzo pero con posibilidad de extender esta decisión en el tiempo si fuera necesario.

"Ante las circunstancias conocidas por el desarrollo del COVID-19 y las múltiples advertencias y recomendaciones de última hora por parte de las autoridades locales y autonómicas, como medida de prevención desde el Club Amfiv hemos tomado la decisión de cancelar todas las actividades del Club, como mínimo hasta el lunes 30 de Marzo, pudiendo ser prorrogable dicha fecha según las circunstancias. Por lo que nos vemos en la obligación de suspender las actividades que teníamos fijada tales como entrenamientos, partidos, escuelas deportivas y visitas a colegios", reza el comunicado.

La decisión, que desde el club esperan sea entendida y comprendida por todos dado que se adopta "como medida de prevención hacia nuestros técnicos y jugadores", incluye no disputar el partido correspondiente a la décimo sexta jornada liguera que debía enfrentar en el Pabellón Pablo Beiro al Iberconsa Amfiv con el FDI Las Rozas el próximo sábado 28 de marzo. Dado que la FEDDF, según sus últimas comunicaciones, mantiene en principio inmovible la disputa de esa y las siguientes jornadas ligueras a pesar de las circunstancias, el propio comunicado explica que "nuestro Club asumirá las posibles consecuencias de esta decisión. No obstante, y ante ellas, se reservará su derecho a ejercer las pertinentes acciones legales que correspondan".

"No nos parece que tal y como está la situación no se aplace o paralice una competición en la que, además, ya está prácticamente si no todo definido puesto que ya se sabe qué cuatro equipos jugarán la Final Four y la próxima temporada se va a ampliar el número de equipos en la División de Honor, por lo que el descenso tampoco debería de ser un problema", puntualiza José Antonio Beiro, máximo responsable del club vigués.