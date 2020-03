La Gala del Deporte, aplazada a la espera de una fecha más idónea

El Concello de Vigo y FARO decidieron ayer aplazar la celebración de la vigésimo primera edición de la Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca que se iba a celebrar en el Teatro A Fundación debido a la situación que se está produciendo a causa del coronavirus.

Aunque Vigo no presenta ahora mismo una situación de riesgo, los responsables de la organización de la gran fiesta del deporte vigués no han querido comprometer a los asistentes a la gala que cada año reúne a cerca de mil personas. Abel Caballero, en su comparecencia de ayer analizó las primeras medidas que el Concello tomaba con respecto al coronavirus y explicó la situación vivida con la Gala del Deporte: "No pasa nada por celebrarla en otro momento. Siempre se ha hecho en marzo, pero no sucede nada extraordinario si es otro momento. Pero no queremos dar premios con una cierta tensión en el ambiente". Caballero concretó que "es mejor anticiparnos y señalar actitudes. Toda la sociedad debe estar atenta, sin alarmismos. Según qué cosas hay que cambiar y debemos tomar precauciones".

La intención de los organizadores de la Gala del Deporte es encontrar una nueva fecha y celebrarla en cuanto sea posible. En ningún momento se plantean la suspensión.