Sempere dice adiós a la temporada

Se han cumplido los peores pronósticos y la lesión que sufre África Sempere la tendrá alejada de las canchas lo que resta de temporada. El club acaba de confirmar que su capitana sufre la "rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha" y que esta misma semana pasará por quirófano.

La capitana del Mecalia se lesionó en el partido de liga del pasado miércoles ante el Rincón Fertilidad Málaga en un mal gesto a dos minutos para la conclusión del partido, no pudiendo continuar hasta el final del encuentro, y ya fue baja en el encuentro del domingo correspondiente a los cuartos de final de la Challenge Cup ante el Aula Alimentos Valladolid, donde el conjunto de A Guarda no fue capaz de remontar la eliminatoria, despidiéndose así de su sueño europeo. A ese mazazo se une ahora el de la pérdida de Sempere para afrontar lo que resta de liga y la Copa de la Reina.

El pasado domingo todavía se desconocía el alcance de su lesión y todavía se albergaban ciertas esperanzas de que no fuera tan grave y pudiera recuperarse en un plazo más breve, como así compartía en sus redes la propia jugadora tras la lesión.

Las últimas pruebas realizadas confirman, sin embargo, los peores pronósticos para una pieza clave en el esquema táctico de José Ignacio Prades y que venía de anunciar su renovación, junto a las otras dos capitanas, Lorena Pérez y Marisol Carratú, para la próxima temporada.

"Las lesiones nunca son bien recibidas y la verdad es que hubiéramos cambiado los dos puntos que sumamos ante el Málaga por que África no se hubiera lesionado", apunta el técnico del conjunto guardés. "También hay que aceptarlo como la cara más amarga del deporte. Ella es una jugadora importante, no cabe duda, tiene mucho peso en el equipo al ser una de las tres capitanas y también estas situaciones nos enseñan muchas cosas y seguramente que en el equipo, aunque anímicamente están tocadas, van a aportar todas un poquito más y va a ser un acicate para que todo el mundo dé un poquito más de sí para intentar contrarrestar su ausencia y tratar de aportar todo lo que ella aportaba", valora. "Esperamos que la gente dé un poquito más y así se note lo menos posible una baja tan sensible", finaliza el técnico.

La baja de Sempere se une a la de Laura Morais, que se encuentra en el proceso de recuperación de la misma lesión en la rodilla derecha tras pasar por quirófano en el mes de noviembre.