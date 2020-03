La Real, a la cuarta plaza a costa de un Eibar deprimido

La Real Sociedad ascendió a la cuarta plaza tras ganar por primera vez desde 2007 al Eibar en un Ipurua vaciado por la crisis del coronavirus y en un partido que resolvieron Mikel Oyarzabal y Willian José para dejar sin fruto el postrero tanto de Charles.

Un dominio abrumador del Eibar en el primer cuarto de hora parecía orientar el encuentro en favor de un conjunto local muy necesitados de puntos.

La fortuna no es una aliada de los armeros este año y, en la segunda llegada realista, Bigas cruzó su brazo en un balón centrado por Januzaj, el árbitro no dudó y señaló penalti. Oyarzabal no perdonó y logró su octavo tanto de la temporada para adelantar a su equipo.

El Eibar lo intentaría con todo al dar entrada a Charles como segundo delantero, pero fue su compatriota Willian José el que se llevaría la gloria en el minuto 75, al definir un intencionado pase de Portu.