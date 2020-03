La Federación Española de Fútbol, que había apostado por la disputa de partidos a puerta cerrada, ha cambiado la restricción. Las competiciones bajo su potestad quedan suspendidas durante dos semanas. La federación central recomendaba a las autonómicas la misma medida y la Federación Gallega se ha sumado de manera inmediata. En conclusión, todo el fútbol gallego queda paralizado durante las dos próximas jornadas.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que su Comisión Delegada ha aprobado este miércoles la propuesta de suspender durante dos semanas todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesionales de ámbito estatal, tras las medidas dictadas por el Gobierno para prevenir la extensión del coronavirus.

La RFEF ha recomendado a las federaciones territoriales que secunden esta medida y ha invitado a LaLiga, la Asociación de Futbolistas Profesionales, la Comisión Nacional de Fútbol Sala y a las asociaciones de jugadores de este último a sumarse a la comisión de seguimiento creada ante la situación y que se reunió en la mañana de hoy con carácter de urgencia.

Las medidas aprobadas "ante la evaluación de la nueva situación y de acuerdo con los artículos 4, 5 y 42 3a) de los Estatutos", incluyen que se suspendan desde hoy y por el plazo de dos semanas todos los partidos de las competiciones de fútbol y fútbol sala de ámbito estatal no profesionales.

La RFEF recomienda que las federaciones territoriales procedan de igual forma con los partidos de ámbito autonómico en todas las disciplinas y en todas las categorías o que "adopten la decisión que consideren más oportuna en función de las circunstancias en cada territorio y siempre y en todo caso, de común acuerdo con las autoridades sanitarias y deportivas de cada Comunidad Autónoma".

"Esta decisión se adopta porque desde la RFEF debemos garantizar la homogeneidad de las competiciones de fútbol, la integridad y el necesario equilibrio competitivo, y dado que se ha constatado que existe imposibilidad real de disputar partidos de fútbol y desarrollar entrenamientos en determinadas ciudades y/o territorios de nuestro país", indicó el organismo que preside Luis Rubiales.

En un comunicado explicó que "estas decisiones estarán sujetas a los cambios que se nos aconsejen en cada momento desde las autoridades sanitarias y deportivas" y añadió que mantendrá las propuestas sobre el posible cambio de fechas para las finales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, así como los partidos de la selección absoluta.

La RFEF también "invitará a la LNFP a que pueda sumarse a la Comisión de Seguimiento para evaluar de forma conjunta y coordinada, tal y como prevé la legislación vigente, los cambios que fuere necesario realizar en las competiciones profesionales", igual que con la Comisión Nacional de Fútbol Sala, el sindicato AFE y las asociaciones de jugadores y jugadoras de fútbol sala "para que puedan sumarse al grupo de trabajo y seguimiento".

"Se formulará también a la Comisión Delegada o al órgano competente cualquier decisión a futuro contemplando que en esta comisión estaremos preparados para dar respuesta al fútbol español ante cualquier escenario", agregó.Ante a situación de urxencia que está xerando a expansión do Coronavirus COVID-19 e logo dos comunicados.

Las categorías afectadas por la medida de la Federacion Española son Segunda División B, Tercera División, División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, Primera Iberdrola, Reto Iberdrola, Primera Nacional Femenina, Primera, Segunda y Tercera División de Fútbol Sala.

Al poco de conocerse esta noticia la Federación Gallega de Fútbol ha emitido su propio comunicado dando por suspendidas todas las competiciones de su ámbito. "Ante a situación de urxencia que está xerando a expansión do Coronavirus COVID-19 e logo dos comunicados do CSD e o emitido esta mañá pola Real Federación Española de Fútbol no que decreta a suspensión da competición de fútbol e fútbol sala de ámbito estatal durante as dúas próximas semanas, recomendando ademáis a mesma medida a todas as federacións territoriais, a Real Federación Galega de Fútbol informa que toda a competición autonómica de fútbol, fútbol sala e fútbol gaélico tamén queda suspendida durante ese mesmo prazo de dúas semanas. Medida de urxencia que comeza a ser efectiva desde mañá xoves", concreta el ente autonómico.

"A RFGF non quere crear ningún tipo de alarma, pero esta decisión extraordinaria enténdese necesaria para unha situación que é claramente extraordinaria. Dentro da nosa capacidade pretendemos con esta medida garantir a saúde e seguridade dos nosos deportistas e de todas as persoas que dun ou doutro xeito move cada partido de fútbol, fútbol sala e gaélico que se disputa en Galicia. Con esta decisión tamén se busca manter a homoxeneidade da competición estatal e autonómica dentro da nosa comunidade e tamén para non quedar a expensas de posibles suspensións motivadas por peches de instalacións en determinados concellos", aclara la institución presidida por Rafael Louzán.

El comunicado concluye: "A RFGF manterá un permanente contacto coas autoridades deportivas e sanitarias de Galicia, así como a Federación Española, e informará puntualmente aos clubs de calquera cambio que se produza no referente a esta decisión. A RFGF convocou para mañá con carácter de urxencia aos delegados federativos e aos membros da Xunta Directiva para definir os procedementos e medidas necesarias no que respecta ao ámbito competicional, co fin de que os clubs coñezan o antes posible todas as modificación que se deberán realizar como consecuencia desta suspensión".