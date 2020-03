África Sempere dice adiós a lo que resta de temporada

Se han cumplido los peores pronósticos y la lesión que sufre África Sempere la tendrá alejada de las canchas lo que resta de temporada. El club acaba de confirmar que su capitana sufre la "rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha" y que esta misma semana pasará por quirófano.



La capitana del Mecalia se lesionó en el partido de liga del pasado miércoles ante el Rincón Fertilidad Málaga en un mal gesto a dos minutos para la conclusión del partido, no pudiendo continuar hasta el final del encuentro, y ya fue baja en el encuentro del domingo correspondiente a los cuartos de final de la Challenge Cup ante el Aula Alimentos Valladolid, donde el conjunto de A Guarda no fue capaz de remontar la eliminatoria, despidiéndose así de su sueño europeo. A ese mazazo se une ahora el de la pérdida de Sempere para afrontar lo que resta de liga y la Copa de la Reina.



Aunque el domingo todavía se desconocía el alcance de su lesión y todavía se albergaban ciertas esperanzas de que no fuera tan grave y pudiera recuperarse en un plazo más breve, como así compartía en sus redes la propia jugadora tras la lesión.







Agradecer todos los mensajes de ánimo de ayer , increíble todo el apoyo de afición , club , y personas que estuvieron allí. Sois increíbles. Estas cosas forman parte de nuestro deporte y hay q asumirlas . Ojalá que no sea nada grave , y que pueda ayudar a mi equipo????. — Africa Sempere (@africasempere4) March 5, 2020

Las últimas pruebas realizadas confirman, sin embargo, los peores pronósticos para una pieza clave en el esquema táctico de José Ignacio Prades.