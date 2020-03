La Vig-Bay mira de reojo al coronavirus

El brote de coronavirus ha provocado una nueva suspensión deportiva. La organización del maratón de Barcelona, previsto para el 15 de marzo, anunciaba ayer que la prueba se pospone para el próximo 25 de octubre para "seguir trabajando en la contención del coronavirus".

Aquí, la Vig-Bay, fijada para el 29 de marzo, sigue por ahora su curso normal, pendiente eso sí de cualquier novedad al respecto. "Por ahora no hemos recibido ninguna llamada de los cuerpos de seguridad para indicarnos que tengamos que retrasarla ni nada parecido", indica Pilar Ruiz, que apunta que "por ahora estamos trabajando con normalidad, todo está en marcha con el protocolo de fecha 29 de marzo y sin cambios".

No oculta la directora de la prueba cierta inquietud por la situación e indica que "de todos modos, nos imaginamos que si surge cualquier cosa nos avisarán con tiempo para nosotros también tener que ir avisando a la gente". La situación, de todos modos, sí que empieza a afectar en las inscripciones, ya que, según indica, "estamos teniendo muchas bajas, sobre todo de los corredores que vienen de fuera". "Debido a la alarma que hay ya hemos tenido que cancelar inscripciones de gente que venía de fuera", matiza. "También lo hemos notado mucho en los corredores portugueses y diariamente recibimos como diez correos preguntando si se va a celebrar la carrera y ", subraya. "El maratón de Barcelona se ha suspendido pero son 17.500 personas de las que la mitad son extranjeros, aquí tenemos extranjeros, pero no son muchos. En estos momentos hay mucha gente que ha cancelado, pero no sabemos qué va a pasar, lo que sí está claro es que este año el número de participantes estará muy por debajo de otras ediciones por esta circunstancia. Tendremos que pasar por ello", lamenta Ruiz.

Por su parte, la céltica Alice Finot tampoco podrá participar en el Mundial de Medio Maratón, que se iba a disputar en Gdynia (Polonia), que se ha aplazado hasta octubre. "Me voy a preparar ya para el aire libre al final, pero antes participaré en la 10K de Porriño (15 de marzo) para aprovechar el trabajo hecho hasta ahora", se resigna.