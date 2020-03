Desirée Vila, positividad hacia los Juegos de Tokio

Si algo no se le puede reprochar a Desirée Vila son sus ganas de vivir. La gimnasta viguesa que sufrió la amputación de su pierna derecha a raíz de un accidente deportivo, demuestra cinco años después del día que todo cambió que sigue siendo capaz de contagiar su positividad a todo el mundo. La autora del libro "Lo único incurable son las ganas de vivir" compartió esta semana en sus redes sociales un vídeo en el que muestra sus progresos meses después de la operación. En las imágenes se le puede ver dando volteretas y haciendo equilibrios como cuando era un miembro más del club Flic Flac. "Hoy es el cumple de Muñín. Cinco añitos desde aquella operación que me cambió la vida. Agradecida por todo lo bueno que he vivido desde entonces", asegura la viguesa.





Vila, que ha reconducido su carrera deportiva hacia el atletismo paralímpico. La viguesa compite a gran nivel como velocista y como saltadora de longitud con el objetivo de estar en los Juegos de Tokio este verano. "Hace cinco años no podía parar de hacer el pino y de soñar con que algún día pudiese volver a practicar deporte al más alto nivel. Ahora es una realidad; puedo dedicarme al deporte y soñar con competir algún día un unos Juegos Paralímpicos", dice Vila en su cuenta de Instagram.