Maikel Rodríguez y Sara Castillo pescan en Teis

Los domingos en Vigo no son para descansar. Si la semana pasada cientos corredores se calzaron las zapatillas en la Porta do Sol por la Carreira do Entroido, este 1 de marzo ha tocado competir en la otra punta de la ciudad. La 10K de Teis ha concluido su segunda edición con la presencia de más de medio millar de 'runners'. La gloria esta vez fue para Maikel Rodríguez y Sara Castillo.

La prueba masculina estuvo dominada por Maikel Rodríguez (35:59), que llegó a la meta con casi medio minuto de ventaja sobre Daniel Vila (06:28) y Jesús Fernández (36:41). La carrera femenina tuvo como vencedora a Sara Castillo 40:18, seguida por Esther Valiño (41:25) y Cristin Marieli Martínez (44:42).

Al igual que la Calvario 5+5, la carrera popular de Teis también ha tenido una prueba más corta en la que se anotaron casi una centena de participantes. Sobre esta distancia los más rápidos fueron Eduardo García y Ana María Alonso.