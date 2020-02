Okutu logra el primer oro para Galicia

Jean Marie Okutu (FC Barcelona) recuperó este sábado el título nacional de longitud en pista cubierta al derrotar con un salto de 7,93 al alicantino Eusebio Cáceres, que estaba líder a falta del último esfuerzo del atleta gallego.



Cáceres acariciaba su sexto título con los 7,91 metros de la sexta y última ronda, pero Okutu, que había dominado todo el concurso, no se lo consintió. Campeón en 2013, 2014, 2015 y 2016 (y al aire libre en seis ocasiones), el gallego recuperó el cetro con su mejor salto del año.

Cáceres había ganado este año en las reuniones de Karlsruhe (Alemania) y Metz (Francia) y encabeza la lista española del año con una marca de 7,99 metros. Con molestias en el pie derecho, ejecutó un tercero con mucha presión. Había cometido dos nulos y un tercero lo eliminaba. Se fue a 7,75 y se aseguró tres saltos más, aunque no pudo con un ambicioso Okutu.





Jean Marie Okutu, primeiro ouro Galego no Campionato de España de Pista Cuberta en Ourense. @GALICIANGOLES @atletismoRFEA @atletismogalego pic.twitter.com/n5WTKinyWR — Jesús Vázquez Tallón (@SusoVazquez_) February 29, 2020

Da igual con o sin vallas, @110_ortega es MUY GRANDE



6.66 10º= Español de la historia en 60m



En #CEAtletismoPC #Ourense2020 puede hacer historia con un doblete inédito — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 29, 2020

El primer título, en orden cronológico, fue para Miren Bartolomé (Pamplona At), actual campeona al aire libre de pértiga, que se impuso con 4,32 (récord de España sub-23) a Malen Ruiz de Azúa (Valencia), líder española del año con 4,40, que esta vez se quedó en 4,26. La anterior campeona, Maialen Axpe, fue tercera con 4,16.Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 metros vallas, correrá aquí no sólo los 60 m vallas, sino también la distancia lisa. Nadie ha subido al podio en ambas pruebas, ni en el mismo ni en distintos campeonatos.Había hecho cuatro carreras de 60 m vallas este año en Europa, todas en el World Indoor Tour, dos en serie y dos finales, y sólo perdió la final de Lievin (Francia), donde fue tercero. Orense era su debut en territorio español.Ortega, que se entrena desde el año pasado en Chipre a las órdenes de Antonis Giannoulakis, ha ganado su serie de primera ronda con 7.68, seguido de Yidiel Contreras (7.95) y Luis Salort (8.03). Esta misma tarde tiene por delante semifinales y final, en busca de su tercer título español de vallas."Soy más de horario de tarde, pero bien. Mi objetivo al venir aquí es el título de vallas y hacerlo lo mejor posible en 60 lisos", comentó tras la carrera. En 60 lisos tiene una marca personal de 6.71 que data de hace cuatro años.Jorge Ureña, campeón de Europa de heptatlón, tiene muy cerca su tercer título español, cinco años después del segundo. Desde 2015 no hacía la combinada en unos nacionales bajo techo. El alicantino ganó los 60 lisos en 6.95, la longitud con 7,54 y el peso con 14,44. No está, por lesión, el campeón de los dos años anteriores, Jonay Jordán.Los nacionales bajo techo de OUrense ofrecen cifras similares a las del 2019. Hay más mujeres que hombres entre los inscritos: de los 496 presentes, 255 competirán en categoría femenina. Un total de 108 clubes estarán representados, dos menos que el año anterior. El que más atletas aporta es el actual campeón de España, Playas de Castellón, con 55 atletas, seguido del Barcelona con 41Hacía 32 años que Galicia no albergaba unos campeonatos de España en pista, desde que Vigo fue sede del torneo al aire libre en 1988. Orense sólo había acogido los de campo a través en el 2000.