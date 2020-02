El prodigio belga ya está aquí

El belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) ganó ayer la Volta al Algarve tras vencer en la contrarreloj de 20,3 kilómetros con la que concluyó la prueba del sur de Portugal.

Evenepoel, que acaba de cumplir los 20 años, completó el recorrido en Lagoa en 24 minutos y 7 segundos, con diez segundos de ventaja sobre el australiano Rohan Dennis (INEOS) y diecinueve respecto al Stefan Küng (Groupama-FDJ), que acabaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El belga, líder de la general durante la mayor parte de la competición, sucede como campeón en el Algarve al esloveno Tadej Pogacar. El podio de la clasificación general lo cierran el alemán Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), que fue segundo a 38 segundos, y el colombiano Miguel Ángel López (Astana), tercero a 39.

Froome

El alemán Pascal Ackermann (Bora (Hansgrohe) fue el encargado de estrenar el maillot rojo de líder del Tour de los Emiratos Árabes Unidos tras una demostración al esprint en la primera jornada disputada con llegada y salida en Dubai, con un recorrido de 148 kilómetros. Una etapa tranquila desde el inicio, marcada por el retorno de Chris Froome tras 8 meses de baja y la previsión de un esprint por todo lo alto que finalmente se produjo.

Froome (Imeos) dijo sentirse "muy feliz por haber vuelto a ser ciclista", nada más terminar la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, su primera prueba tras una baja de 8 meses por la caída que sufrió en el Dauphiné en junio de 2019. "Era un día especial para mí, me tenía que probar en competición y me he sentido bien, he tenido la sensación del principio de mi carrera, estaba como un juvenil", dijo Froome en la meta de Dubai Silicon.

Por su parte, el ciclista danés Jakob Fuglsang (Astana) conquistó por segunda vez consecutiva la Vuelta a Andalucía, merced a su segundo puesto en la quinta y última etapa, una contrarreloj individual sobre 13 kilómetros con salida y llegada en La Cala de Mijas (Málaga), donde ganó el australiano Dylan Teuns (Bahrain-McLaren).

Teuns se impuso en un final decidido por escasas 8 centésimas. Su compañero de equipo Mikel Landa perdió casi 1 minuto y acabó tercero en la clasificación general.