Reválida para el Coruxo en O Vao

El Coruxo afronta esta mañana, 12 horas en el campo de O Vao, una reválida ante el líder del grupo, el Atlético Baleares. Los vigueses ocupan la cuarta posición del grupo, aunque empatado a puntos con el Rayo Majadahonda y el Peña Deportiva, por lo que cualquier tropiezo puede costar esa privilegiada posición.

Olvidada la derrota del pasado fin de semana en Ibiza, el equipo vigués trabajó con absoluta normalidad a lo largo de la semana. Michel Alonso se verá obligado a introducir ligeros cambios en el "once" inicial debido a la baja por sanción del lateral Manu. Lo más probable es que el técnico repita lo que hizo hace quince días frente al Sporting de Gijón B, en donde Manu tampoco estuvo, colocando en su lugar a Aitor Aspas, jugador con mucho recorrido por la banda.

El equipo entrenó en la mañana de ayer en las instalaciones de Fragoselo para no tocar el campo de O Vao y que este llegara en las mejores condiciones. No fue una sesión excesivamente larga, menos de hora y media, en donde el trabajo físico ocupó la mayor parte del tiempo, dedicando el resto a matizar diferentes conceptos tácticos y técnicos que emplearán esta mañana en el partido.

Concluida la sesión, Michel afirmaba que "hasta ahora estamos ante el mejor equipo de la categoría, un rival muy fuerte, que explota bien sus virtudes, un equipo fuerte físicamente, que domina las transiciones, el balón parado ofensivo y defensivo. En resumen, un rival muy fuerte".

Sobre cómo hay que jugar el partido ante el Atlético Baleares, el técnico apuntó que "sería importante alejarnos de lo que ellos quieren y poder llevar el partido a otro terreno. Lo que más nos va a convenir a nosotros es tener el balón, gestionarlo y alejarnos de ese contacto físico, del juego directo en donde creo que ahí ellos pueden ser mejores". El entrenador del Coruxo no perdía la oportunidad de pedir el apoyo de la grada en un partido tan importante como este. "Es un día importante", prosiguió el técnico, "aunque todos los partidos que restan en casa van a ser muy importantes y este, ante el líder, es un partido atractivo en donde seguro que vamos a dar el nivel y espero que nos ayude la gente".

En lo que al conjunto mallorquín se refiere, el equipo entrenado por Manix llega a O Vao con numerosas ausencias. A las conocidas ausencias de Jorge Ortiz y Samuel Shashoua, se suma la baja segura de Jordan Holsgrove. El escocés tiene un fuerte dolor en el pie y va con muletas y está siendo examinado por los servicios médicos del club e incluso viajará en las próximas horas para ser analizado por los servicios médicos de su club de origen, el Reading, para tratar de esclarecer el tratamiento y tiempo exacto de recuperación, que podría ser de dos meses. A eso hay que añadir que Alberto Villapalos está sancionado y que Manu Herrera y David Haro son duda hasta última hora.

El técnico afirmaba en sala de prensa, que "el Coruxo es un equipo que no pierde mucho. El partido tiene su dificultad porque jugamos fuera, un partido típico de la categoría. La pena son nuestras bajas, pero competiremos bien, aunque estamos limitados en el banquillo, pero la gente que va, va de verdad. Será un partido igualado y el que esté acertado se lo llevará. En Luanco no nos adaptamos al terreno de juego, pero espero competir bien y que los chavales tengan acierto. Dentro de poco miraremos más la ventaja y los puntos. Hace 8 días estábamos detrás del Atlético y ahora les sacamos 6 puntos antes de esta jornada. En quince días no se liquida a nadie porque la diferencia que coges la puedes perder".