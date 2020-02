Harto de estar harto, se cansó

Un árbitro ourensano que fue cocinero antes que fraile, Javier Álvarez, 32 años, a quien el abrazo por la fe arbitral le hizo dejar la ocupación de futbolista, detuvo el domingo un partido de juveniles, entre Velle y Seixalbo, porque no estaba dispuesto a seguir aguantando los insultos proferidos por un espectador. Explotó cuando se acercó a la banda a amonestar al delegado local, se le saltaron las lágrimas y mandó a todos a los vestuarios. Luego, veinte minutos después, asegurado ya que el 'insultador' no seguía en el campo, retomó el partido, concluyéndolo sin mayores incidencias.

Javier Álvarez, 32 años, cuatro arbitrando después de una carrera como futbolista principalmente en el Loñoá, se vistió el domingo como un domingo cualquiera. Tenía en la agenda dirigir un partido de juveniles en el Monte da Aira, el Velle-Seixalbo, de la Liga Autonomica. Lo último que se le pasaba por la cabeza es que iba a tener que detener el juego por culpa de los insultos constantes del padre de uno de los futbolistas locales.

Álvarez, talludito ya, se vino abajo cuando se acercó al banquillo para amonestar al delegado del Velle. Ahí es donde explotó, harto ya de estar harto, se cansó. Llorando, decidió mandar a los equipos a la caseta. Veinte minutos después, tras recibir el consuelo de representantes de los dos clubes y de los futbolistas, decidió volver, no sin antes cerciorarse de que el insultador ya no estaba en el campo. Superado, Javier Álvarez no quiere hablar, es la suya una vocación tardía, no se metió a árbitro para esto.

Óscar Sánchez, vicedelegado del colegio de árbitros en Ourense, ha sido el paño de lágrimas de Javier las últimas horas. Relata que "lo que pasó el domingo le cogió mal, no todos aguantamos la presión de la misma forma, no pudo soportar estar siendo insultado sin parar. Cuando se acercó al banquillo local para amonestar al delegado explotó, entre los insultos, irreproducibles, y los braceos, que casi le tocan en la cara, se desmoronó, se le saltaron las lágrimas y decidió parar".

No es un aprendiz de árbitro Javier Álvarez, no es un adolescente que empieza. Pasados los treinta, llama la atención que se desmoronara. Sánchez remarca que "depende de cómo te coja, por lo que sea le pilló en mal momento y le afectó muchísimo, se bloqueó".

Sánchez define al árbitro Javier Álvarez como "un pachorro, es un hombre muy muy tranquilo. Ya digo, le pilló mal, era lo último que se esperaba cuando cogió el silbato para empezar el partido. Ya se sabe, unos días estás más sensible que otros".

"La solución para acabar con estas actitudes pasa por la educación, no hay otra vía", subraya Sánchez, que espera que "todo esto quede en una simple anécdota. La mayor denuncia es que todos los medios se hayan echo eco de lo que pasó", a la vez que recuerda cómo "hace años, todos los domingos teníamos comportamientos de estos, ahora gracias a Dios cada vez son menos. En el fútbol siempre ha habido los que no se saben comportar, ves en las gradas gente que ha jugado en categorías importantes y no hacen un comentario; pero ves a otros que no han sido nunca nada y van de entendidos, de maleducados. Ya digo, poco a poco se van desterrando,pero aún quedan".

Uno de los equipos, el Seixalbo, publicó su rechazo el mismo domingo en las redes sociales. El otro, el Velle, estudia echar al hijo de la escuela del club. Este martes, la presidenta, Pilar Varela, se reunirá con el padre. Asegura que cumplirán punto por punto el régimen del club.