Todos los caminos llevan al podio

Victoria de Maikel Rodríguez y de Esther Valiño en la general absoluta de la distancia de 10 kilómetros de la Carreira Calvario 5+5, segunda cita puntuable del circuito Run Run Vigo, y cuya prueba de 5 kilómetros también puntuaba este año. El triunfo en la distancia corta era para Pablo Otero y para Ainhoa Rodríguez.

La cita, que este año aumentaba considerablemente su número de participantes llegando a superar los 1.200 inscritos entre todas las categorías, se recordará por la anécdota en la carrera de 10 kilómetros, donde Maikel Rodríguez enseguida se situaba en cabeza de carrera, aumentando considerablemente su ventaja desde los primeros compases. Pero a su paso por meta, una vez completados los cinco primeros kilómetros surgió la confusión que condicionó el resto de la carrera. Mientras que el corredor natural de Salceda continuaba recto, custodiado por los coches de cabeza de carrera, su grupo perseguidor, formado por Celso Comesaña, Víctor Hugo Pacheco, Carlos Enrique Gutiérrez y por el americano Marcelo Jauregui-Volpe (ganador de la Subida ao Castro) giraban a la izquierda.

Junto a ellos rodaba también Pablo Otero, ganador de la carrera de 5 kilómetros. La organización le indicó en ese momento que debía girar para dejar camino libre a los atletas que tenían que seguir todavía corriendo, pero al rodar los cinco juntos se produjo la confusión.

Cuando Maikel Rodríguez volvió a encontrarse con el grupo de Comesaña, Jauregui-Volpe, Gutiérrez y Pacheco rodaban por delante de él. "Yo llevaba ventaja y la verdad es que no los tenía a la vista, solo en las rectas largas. Pero tras el paso por meta, como era todo muy encajonado, no volví a verlos hasta que iba bajando pero, para mi sorpresa, iban por delante", relata el atleta, que venía de participar en una carrera de orientación el día anterior en Lugo. "¡Es imposible!", se dijo. "Al legar a su altura, ya me explicaron que los habían desviado en la meta, diciéndome que no era culpa suya", aclara. Llego entonces el primer gran gesto de deportividad. "Creo que ellos fueron un poco más lentos, supongo, hasta que me puse delante", indica Rodríguez, que pese a todo lamenta que "ya no era la carrera real, ya se desvirtuó un poco todo".

Comesaña confirma que la decisión del grupo perseguidor fue dejarle pasar de nuevo para que se pusiera otra vez en cabeza. Una vez retomadas las posiciones de antes de la confusión, Maikel Rodríguez cruzó la meta en primera posición, parando el crono en 31:52. Por detrás, los cuatro se daban la mano para hacer sonar el chip con el mismo tiempo de 32:29. No hubo reclamación por parte de ninguno de los implicados, con lo que la clasificación reflejó el triunfo de Rodríguez, y a sus perseguidores con idéntico registro. Otro gran gesto que los convirtió a todos en ganadores más allá del crono.

Daniel Bargiela no quiso perderse la cita pese a no estar en su mejor momento de forma. Acabó en el puesto decimoquinto (34:49). "Aun lejos de mi mejor estado de forma, no podía fallarle al alma de la carrera, el gran Roberto Rey", decía el de Bikila en sus redes sociales. "Lo mejor deportivamente hablado, es que he corrido sin dolor, con lo que me da confianza para poco a poco ir aumentando kilómetros e intensidad", anuncia.

En la categoría femenina Esther Valiño volvió a repetir victoria tras imponerse también en 2019, parando el crono en esta ocasión en 37:25. Ana María Alonso (40:28) y María Casaleiro Barros (41:20) completaban el podio.

En la carrera de cinco kilómetros, Pablo Otero se hizo con la victoria marcando 15:53 en el cronómetro. Le siguieron Pablo García (16:43) y Manuel Alexandre Alonso (16:45). En la categoría femenina, la más rápida fue Ainhoa Rodríguez, que rompió la cinta en 20:25, por delante de Ana Paula Vilar (20.43) y Karen Castro (21:04).

La prueba nombró madrina a la paratriatleta Susana Rodríguez, quien finalmente no pudo estar ayer en O Calvario. Su guía en las pruebas de atletismo Celso Comesaña fue el encargado de recoger el regalo que la organización le tenía preparado. El próximo 18 de febrero, ambos partirán hacia Abu Dabi para una concentración en la que prepararán los grandes e ilusionantes retos que afrontan este año.