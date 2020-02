El Coruxo sucumbe en Ibiza

No perdía el Coruxo desde el pasado 8 de diciembre cuando cayó 3-2 frente al Langreo. Desde entonces había logrado grandes resultados que le habían situado en puestos de play off. Esta mañana se rompió la racha ante otro rival en dinámica positiva, de hecho entre el Ibiza y el Coruxo acumulaban 16 partidos sin perder. No se puede decir que la derrota fuera injusta (el Ibiza aprovechó sus oportunidades) pero en la segunda parte los vigueses estrellaron hasta dos balones en los postes por lo que, con un poco de suerte, podrían haber puntuado en Can Misses. A pesar de la derrota, el Coruxo mantiene la cuarta plaza.

El partido empezó eléctrico porque los dos equipos salieron muy enchufados. Solo había transcurrido un minuto cuando Javi Lara colgó un balón al área y el remate de cabeza de Javi Pérez se fue fuera. No se amedrentó el Coruxo que replicó y de qué manera, porque Lucas Fernández se sacó un disparo lejano que se fue alto e instantes después Youssef no llegó por poco a un buen balón que le hubiera dejado en una situación favorable para abrir el marcador. El juego era muy vistoso y ambas escuadras demostraban porque quizás son los dos equipos más en forma en este tramo de la temporada. Pero el Coruxo jugaba como visitante y, claro, era consciente que le tocaría sufrir. Así, pasados los diez minutos tuvo suerte y no encajó un gol de milagro. Rodado remató con la testa en balón que se elevó y acabó tocando en el larguero y finalmente Alberto desbarató la acción. Los de Míchel Alonso no le perdían la cara al partido pero con el paso de los minutos iban retrocediendo metros ante el empuje local.

El Ibiza se adelantó en el marcador en el minuto 23. El lateral izquierdo Pierre centró un balón que le llegó a Rodado, éste asistió muy bien a Javi Pérez que batió a Alberto con un buen disparo. El gol dejó tocados a los vigueses que pasaron unos minutos de zozobra y pudieron encajar algún gol más. Los vigueses, superados en el centro del campo, achicaban agua como podían pero las ocasiones del Ibiza se sucedían. De aquí hasta el final de la primera parte el Coruxo consiguió frenar el asedio de los locales pero no le dio para buscar la portería contraria.

La segunda parte empezó con susto para los de Míchel Alonso. A los cinco minutos de la reanudación Alberto detuvo un cabezazo de Borja. Míchel Alonso movió pronto el banquillo y Barril reemplazó a Silva con la intención de tener más dominio en el centro del campo. Sin embargo el juego tuvo mucha menos continuidad en esta segunda parte en la que abundaron las interrupciones. El Coruxo no podía hacer su habitual juego de combinación pero mantenía el partido equilibrado. Y en una de las escasas llegadas a las áreas los vigueses pudieron empatar. Corría el minuto 67 cuando Antón de Vicente botó una falta que se estrelló en la cruceta.

Del posible 1-1 se pasó al 2-0. Seis minutos más tarde amplió la renta el Ibiza por medio de Rodado que definió muy bien ante Alberto. La desventaja ante un rival como el Ibiza se antojaba excesiva y así fue al final, el Coruxo tuvo toque y posesión en los últimos minutos pero no se movió el marcador, y eso que en el minuto 84 Sylla conectó un gran testarazo que entre Anacker y el larguero evitaron el gol en otra buena ocasión de los vigueses. Al final victoria para los locales ante un Coruxo que no aprovechó sus oportunidades.

Ficha técnica:

UD Ibiza: Anacker; Kike López, Quintanilla (Arranz, min. 75), Rubén (Mariano, min. 60), Pierre; Javi Pérez, Núñez, Javi Lara (Cirio, min. 62); Raí, Borja, Rodado.

Coruxo: Alberto; Antón de Vicente, Lucas, Jacobo Trigo, Manu; Borja Yebra; Álex Ares (Antón, min. 72), Mateo, Youssef (Sylla, min. 81), David Añon; Silva (Barril, min. 56).

Goles: 1-0, Javi Pérez (min. 23). 2-0, Rodado (min. 73).

Árbitro: Pérez Muley (madrileño). Amonestó a Miguel Núñez, Quintanilla, Raí, Mariano; Mateo, Borja Yebra y Manu.

Incidencias: Estadio de Can Misses, 2.891 espectadores