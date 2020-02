El primer hat-trick en Nacional

Se llama Carla, juega de centrocampista en el Valladares y ya puede presumir de haber disfrutado en su segunda temporada en 1ª Nacional con las sensaciones que provoca firmar un hat-trick, tres dianas en un solo choque. Nada como un subidón de adrenalina, tres tantos y una goleada en Santander al filial del Racing (1-5) para encarar el derbi de este domingo (16:15 horas) en el recién renovado As Relfas frente al Sárdoma de Víctor González.

"¿Si fue una alegría? Sí, no me lo creía", asegura la futbolista, hermana de Marta Carballo (gemelas nacidas el 14 de enero de 2000) y autora de los tres últimos goles del equipo de Gabi Couñago en Cantabria. Pero tal vez eso sea lo de menos: "Esperamos ganar este domingo al Sárdoma, porque ya lo merecimos en la primera vuelta, para sacarle más puntos y acercarnos a los puestos de arriba", dice. La viguesa no vierte frases políticamente correctas. Un derbi es un derbi: ya ganaron 2-3 la pasada temporada y ahora piensan en repetirlo y meter más puntos (ahora son seis, 29 por 23) entre ambas formaciones. Está en juego ser el mejor equipo vigués de categoría nacional.

La competición ha dado varias vueltas desde septiembre, el Valladares navegó por una crisis de resultados en octubre tras perder ante las sardomistas en A Gándara (0-1) y ahora se ve un equipo fuerte. "Estamos a cuatro puntos del tercero y del cuarto y, si ganamos y pinchan?". Hace un par de semanas las cuentas no salían, pero ahora sí. Carla Carballo es optimista. Salió del Areas, junto con su hermana, cuando "ya no teníamos por lo que luchar, ni por ascender ni por bajar: competíamos en Primera, éramos cadetes de segundo año, y nos llamó Gabi; decidimos irnos al acabar la temporada", recuerda. Verano de 2016. Desde esa, 28 goles en categoría autonómica y tres ahora en nacional. "Si puedo ir a ayudar al B? Juego con él cuando puedo compaginar ambas convocatorias" explica.

La memoria solo le falla en lo extraordinario. "Este año con el B ya he marcado dos goles en un partido, pero no tres; y el año del ascenso, dos", apunta. Sí a todo? pero se olvida de cuatro goles en el 7-0 al Juvenil de Ponteareas la pasada campaña en 1ª Autonómica con el Valladares B.

Ahora, la futbolista ha estrenado su casillero de goles en competición estatal. "No había metido ningún gol en nacional todavía y empezar con tres tampoco está mal", argumenta riéndose. Y además, todos bien diferentes. "El 0-3 fue de falta directa, el 1-4, tras robar el balón en la presión, driblar a la defensa y marcar a la derecha de la portera, y el 1-5 de chut por la escuadra". Precisamente ese es el que le encantó: "Anita me pasó el balón, vi a Iria corriendo por la banda y decidí pasarle en largo, se le fue un poco, pero al final llegó, fui a darle apoyo y me la pasó al borde del área, tiré y entró", resume. Y tras un mínimo silencio, apuntilla: "Por la escuadra, que conste".

"Es técnicamente de las mejores del equipo y cada año va subiendo de nivel. Tiene un golpeo espectacular y cuando está en el campo le doy todos los balones parados a ella", analiza Couñago, su descubridor, que espera que vaya ganando más "ritmo, porque aún es joven". La joven del hat-trick.