El Mecalia Guardés busca su techo europeo

A Sangriña se prepara para el siguiente episodio de las semanas de locura que se están viviendo. Después de recibir en unos días al primero y segundo clasificado de la Liga (Bera Bera y Elche ante los que arrancaron dos trabajados y meritorios empates), las guardesas afrontan este fin de semana la eliminatoria de octavos de final de la Challenge Cup ante el ACME-Zalgiris de Kaunas. No habrá tregua en el enfrentamiento. Hoy sábado la ida y mañana domingo, la vuelta. El equipo lituano aceptó la propuesta del Mecalia para que los dos partidos se jugasen en Galicia.

"La plantilla está preparada para la eliminatoria", aseguraba el técnico del Guardés, José Ignacio Prades, tras completar el entrenamiento de la tarde en A Sangriña. "El jueves fue libre, hoy volvimos al trabajo y mañana por la mañana continuaremos", explica el entrenador del Guardés en relación a la preparación para el fin de semana. Morais y Valero son las únicas que se perderán esta cita. También, el Zalgiris Kaunas pudo disfrutar ayer de una primera toma de contacto con la pista después de aterrizar en Oporto a mediodía.

La plantilla gallega se muestra realista pero también ilusionada: "Tenemos muchas ganas de disputar esta competición, pero sabemos que la eliminatoria no será sencilla aunque se juegue aquí", apunta Prades. En el Guardés se confía en que el factor cancha dé "un plus", pero no que "la eliminatoria ya esté resuelta". El entrenador de las anfitrionas destaca además el perfil "físico" y "con jugadoras muy difíciles de defender" del Zalgiris. "Tienen mucha altura y son muy fuertes en el uno contra uno", describe. En la plantilla rival destacan además las dos guardametas.

El equipo de Antanas Skarbalius ha ganado en cinco ocasiones la liga (2013, 2014, 2015, 2016 y 2018) y la Copa en siete (los mismos años que la liga además de en 2013 y 2017). También ostentan tres Supercopas (2014, 2016 y 2017). Las lituanas son el actual líder de su liga.

El conjunto de A Guarda disfruta de su séptima aventura en competición continental, pero tan soloha participado en una ocasión anterior en la Challenge Cup con el formato actual. Fue en la campaña 2016-2017 cuando debutaron alcanzando los cuartos de final.

Para la eliminatoria se han estipulado los siguientes precios para los abonos (dos partidos): Socios: adultos y mayores de 65 años: 12 ?; sub-20: 6 ? y menores de 13 años entrada gratuita. No socios: adultos, mayores de 65 años y sub-20: 20 ?, menores de 13 años entrada gratuita.