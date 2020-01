Broche de oro y plata para Galicia

Dos ciclistas sub-23 elevaron ayer a once la cifra total de medallas conquistadas por los corredores gallegos en el Campeonato de España de Ciclocross 2020 celebrado durante este fin de semana. Iván Feijoo se volvió a colgar el oro, tal y como había hecho doce meses antes en el mismo escenario, e Irene Trabazo se subió al segundo escalón del podio. Con la histórica cosecha de metales autonómica y con récord de participantes, la Illa das Esculturas se superó a sí misma acogiendo por segundo año consecutivo la gran cita del ciclismo invernal.

La segunda jornada del campeonato estaba reservada para los tres platos fuertes del evento. Antes de que el sol hiciese acto de presencia a orillas del río Lérez, Iván Feijoo disparó la temperatura en una gélida mañana. Desde la primera pedalada, el ourensano tomó el mando de la carrera sub-23 y no lo soltó.

Carlos Canal, la otra opción gallega de medalla, se situó al frente de los perseguidores en la segunda vuelta. La progresión del ourensano del Burgos- BH se frenó debido a una caída en el tercer giro. El de Xinzo de Limia se vio superado en un primer momento por Gonzalo Inguanzo (Teika) y Jofre Cullell (Catalunya), y posteriormente por Xabier Murias (Euskadi).

La exhibición de Feijoo duró 50 minutos y 57 segundos, un registro que le permitió ganar con 45 segundos de margen respecto a Inguanzo. Un segundo más tarde finalizó Murias, cerrando un podio del que se quedaron fuera Cullell y Canal, cuarto y quinto respectivamente. El vigués Adrián Barros, octavo, fue el mejor representante del trío que presentó la Selección de Galicia. Ángel Maneiro terminó 21º y Óscar Fernández, 23º.

"En las dos últimas vueltas decidí arriesgar menos del normal para evitar problemas mecánicos", señaló el vencedor, que ya piensa en sus próximos retos: "Sabía que venía muy bien de forma y hoy tuve buenas sensaciones desde que me subí al rodillo para calentar. Una vez cumplido el objetivo de seguir vistiendo el maillot de campeón de España, voy a por las Copas del Mundo y el Mundial".

La undécima y última medalla de la representación local la consiguió la sub-23 Irene Trabazo. Corriendo a pocos kilómetros de casa, la de Marín se desquitó de la decepción del año anterior cuando un problema mecánico la alejó del podio. Aunque esta vez volvió a sufrir un percance en el inicio de la prueba, no dejó escapar la segunda plaza en su categoría y la sexta en la tabla absoluta.

"Venía a por el oro y me llevo la plata", reconoció la corredora. Medio minuto la separó de Sofía Rodríguez (Valencia), la otra gran candidata a la corona sub-23. "Sabía que tenía que estar todo el ratón con ella, si no iba a ser complicado alcanzarla. Primero tuve un percance y después un pinchazo en la segunda vuelta. Aun así, seguí para adelante, le recorté algo de tiempo, pero no nos dio para alcanzarla. La afición estuvo a tope animando y las sensaciones fueron buenas", afirmó Trabazo.

El podio sub-23 lo completó Paula Suárez (Euskadi). A Carla Fernández (Galicia) le correspondió la séptima posición.

Durante la jornada de ayer también se celebró la primera edición de la carrera inclusiva para deportistas con capacidades diferentes. La iniciativa resultó un éxito, reuniendo a más de medio ciento de corredores. Borja Gómez, el chico que inspiró esta idea, capitaneó al pelotón de la superación. , donde Borja Gómez (Club Ciclista Ponteareas), que fue el que impulsó esta idea, partía al frente del pelotón.