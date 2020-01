Abanca detalla su rescate del Deportivo

Abanca aportará un préstamo participativo de cinco millones de euros al Deportivo y el equipo coruñés dispondrá así de dos millones para reforzar la plantilla en el mercado invernal. El presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet, y el único candidato que se ha postulado a la presidencia del Deportivo, Fernando Vidal, han ofrecido los detalles del acuerdo.

Ese préstamo, con la obligación de ser capitalizado, permitirá al Deportivo, colista de Segunda, subir el tope salarial en unos dos millones de euros para hacer fichajes este mes. "La situación es tan urgente, que hacen falta recursos inmediatos para proceder a los fichajes de invierno. La solución es un préstamo participativo. Es la única manera de que LaLiga autorice un tope salarial mayor,", dijo Escotet. Según el presidente de Abanca, lo que establece LaLiga es que "ese préstamo participativo tendría que ser capitalizado antes del 30 de marzo".

Paralelamente, tal y como anunció Fernando Vidal, quien, en principio, será elegido presidente del club por la asamblea de accionistas el próximo martes, el Deportivo convocará a los socios para una nueva junta que se celebrará en febrero y en la que, además de ratificar la aprobación del préstamo se lanzará una ampliación de capital.

Esta será por el mismo importe que el capital social actual, algo más de diez millones, y Escotet hizo una "invitación" a todo el deportivismo para que participe en ella. "Sabemos que eso va a demandar capitalizaciones de cierta cuantía y eso no animará a muchos a que lo hagan", admitió el presidente de Abanca, quien añadió que el banco ejecutará en el Deportivo "un planteamiento exactamente igual" al que ha hecho en el pasado para "rescatar a otras empresas gallegas".

"Con esta operación creemos que damos un paso decisivo para revertir la actual situación", indicó el banquero, consciente de la repercusión que la ayuda al Deportivo va a tener en las cuentas de la entidad financiera. "Entendemos que este paso es muy demandante, con consecuencias financieras muy importantes en nuestras cuentas de resultados, pero consideramos que el Deportivo es mucho más que un club de fútbol, que puede generar riqueza en su entorno", advirtió.

Escotet también indicó que "con una estructura financiera" como la del Deportivo no le "cuesta imaginar que los recursos no van a ser suficientes y que va a demandar un esfuerzo mayor" y anunció que el banco va a "hacer todo lo posible por rescatarla y profesionalizarla".

En este aspecto, indicó que ha encargado a una consultora establecer un plan estratégico para el Deportivo. "Como banquero tengo que ser muy claro, esta empresa no es viable con la estructura financiera actual", razonó Escotet.

Para Vidal, "con este acuerdo con Abanca se abre la luz" en un momento en que "todos" estaban "muy pesimistas" y veían al Depor "en Segunda B y al borde de la desaparición. Esto supone una bola más para salvar el set y nos va a dar agua, luz, gasolina, todo. Nos va a dar una energía para lograr el objetivo de salvar al equipo del descenso", señaló el aspirante a la presidencia.

Abanca es el principal acreedor del club con más de 50 millones de euros y Vidal adelantó que "va a ser necesario volver a capitalizar parte de la deuda para que el club pueda tener viabilidad".

Escotet reconoció que una empresa "tan escarallada" como la del Deportivo "no hay manera de hacerla sustentable con los números actuales y el nivel de incertidumbre" sobre sus ingresos futuros. "Si no tengo certeza de ingresos y tengo un alto nivel de endeudamiento, la única forma es capitalizarla y eso lo vamos a hacer, no tengáis duda, hasta donde sea necesario", advirtió. Además, aseguró que no tiene "miedo al reto".

El banquero también quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los accionistas actuales del club y aseguró que "aunque la ampliación" de diez millones no se suscribiera, "aquí no va a haber operación acordeón, no va a desaparecer el resto del accionariado".

A la rueda de prensa también acudieron el presidente interino del Deportivo, Juan Antonio Armenteros, y algunos consejeros que acompañarán a Vidal en la dirección del club gallego y que se sentaron en primera fila. También escucharon a Escotet y Vidal el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, exdirector general de Inditex, que ha ayudado a Vidal en las gestiones con Abanca, y Miguel Otero, excandidato a dirigir el club gallego y que forma parte del equipo del actual aspirante a presidirlo.