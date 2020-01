guillermo sande "Deberíamos lograr seis medallas"

- ¿Con qué expectativas encara Galicia este campeonato de España?

- En líneas generales tenemos buena calidad de corredores en todas las categorías, pero los Campeonatos de España son complicados. Es una prueba de 50 minutos en la que puede pasar cualquier cosa. Se trata de una carrera de un día, no es la Copa de España. Nuestra ilusión es mantener el nivel y conseguir el mayor número posible de medallas.

- ¿Se atreve a vaticinar un número de podios para Galicia?

- Somos una de las potencias en el ciclocross y siempre vamos a estar luchando por las medallas. Deberíamos conseguir seis, como mínimo. La principal diferencia respecto a anteriores selecciones es la participación femenina, que esta vez es muy numerosa.

- Ha citado a 16 mujeres entre cadetes, júniors y sub 23.

- Sí. Bajo mi responsabilidad hemos apostado por el ciclismo femenino al cien por cien. El ciclismo femenino ha subido en los últimos años de forma notable en ciclocross. No tenemos ninguna ciclista superganadora, pero hay cadetes que, de seguir así, van a darnos muchas alegrías; sin olvidarnos, obviamente, de que entre las sub 23 tenemos a Irene Trabazo, aunque no corre con la selección, y a Carla Fernández, que ya tiene una licencia sub 23 UCI.

- ¿Cuáles son las principales opciones de medalla?

- Cadetes, júniors y en sub 23 femenina podemos estar luchando. También algún máster lo va a hacer bien.

- El año pasado, también en Pontevedra, Galicia firmó un papel sobresaliente.

- El año pasado y este son cosas muy diferentes. Muchos corredores han cambiado de categoría. Por ejemplo, en sub 23 masculina va a estar muy complicado a nivel de selección porque Iván Feijoo y Carlos Canal correrán con sus equipos. En esta categoría nos queda la opción de Adrián Barros, que el año pasado tuvo un problema con una zapatilla cuando peleaba por subirse al podio. Este año no está al cien por cien, pero puede estar ahí, luchando porque es un chico que va rápido.

- ¿Cómo explica el resurgir de esta modalidad en Galicia?

- La Federación Gallega está apostando por el ciclocross y también todos los clubes que organizan pruebas. Montar un evento de ciclocross da mucho trabajo y gracias a ellos tenemos este actual nivel de corredores.