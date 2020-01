Paco Araújo, en el corazón de Navia

Próximo a cumplirse el cuarto aniversario de su fallecimiento, el baloncesto recuerda esta tarde, 18.30 horas, en el pabellón de Navia al que fuera presidente del Celta femenino, Paco Araújo. El que fuera presidente del equipo llegó al baloncesto de la mano de su antecesor en el cargo y amigo, Manuel Gómez Carballo, quien también fallecería repentinamente en un trágico accidente de tráfico junto con su también vicepresidente Camilo Pérez.

Paco se granjeó el cariño y la admiración del baloncesto nacional por su forma de trabajar y por la valentía que tuvo al decidir abandonar la máxima categoría a costa de la supervivencia de la institución. Una decisión valiente que permitió la continuidad de la institución, que por tercera temporada consecutiva lucha por recuperar aquella categoría perdida. Pero Paco Araújo no era solo el presidente del Celta femenino, sino que también era quien marcaba la cordura en el baloncesto femenino español, al que acudían muchos directivos de clubes importantes para pedir consejo y, en muchos casos, ayuda.

Habitualmente, este memorial es uno de los partidos que habitualmente disputa el equipo céltico en pretemporada, pero este verano fue imposible poder organizarlo debido a las complicadas agendas de los equipos. Al final, el partido homenaje será un encuentro de los de siempre, el derbi gallego por excelencia entre el Celta y el Ensino. Las lucenses no dudaron en aceptar la propuesta de Carlos Álvarez, presidente del equipo, en el momento en el que el directivo céltico se la hizo llegar. Un partido que, sin duda, le gustaría a Paco.

El club vigués quiere que este memorial llegue a todos los aficionados, y por ello ha decidido que la entrada al partido sea totalmente gratuita, por lo que no hay muchas excusas para no acudir a Navia a disfrutar de una tarde de fiesta. Además, el partido presenta numerosos atractivos. Uno de ellos es, precisamente, el rival, equipo de la máxima categoría que ocupa la octava posición, y que el pasado sábado estuvo a punto de vencer al poderoso Valencia, perdiendo por tan solo tres puntos, 70-73.

Otro de los atractivos es ver el regreso del equipo tras las vacaciones de Navidad y ver si las jugadoras las han aprovechado para resetear y reconvertir el mal final de año que hicieron con un balance de dos victorias y dos derrotas que dejaron al equipo en la séptima posición, a una victoria de la última plaza que clasifica para la fase de ascenso a la máxima categoría.

El tercer punto de interés es ver el regreso de Ángela Coello tras su periplo americano. La pivot, formada en las categorías inferiores del Celta femenino, se trasladó al otro lado del Atlántico para finalizar sus estudios de fisioterapia. Aprovechó el tiempo para jugar al baloncesto y mejorar sus condiciones técnicas y físicas, por lo que su presencia puede darle un plus al equipo. Quien ya no estará en el banquillo es la finlandesa Tulonen, de la que se esperaba más al comienzo de temporada, y que con la llegada de Coello apostó por buscar los minutos que no tenía en el equipo vigués en otro lado.

Un partido lleno de atractivos para los aficionados, que en los últimos tiempos están acudiendo en mayor número al pabellón de Navia para estar con las jugadoras célticas, en una temporada complicada en la que el apoyo desde la grada es muy importante.