El Matamá ya mira hacia arriba

El Matamá está de dulce. El equipo de André González inicia el año como terminó el pasado y, con su victoria a domicilio ante el Erizana, acumula ya cinco jornadas sin perder, con cuatro triunfos en esta excelente racha.

Los vigueses se adelantaron pronto en el marcador con un gol de Daniel Pérez y al cuarto de hora de la segunda parte Rafael lograba el segundo para dar un poco más de tranquilidad. Sin embargo, el Erizana no bajó los brazos y con el gol de Roberto Varela dio emoción a los últimos veinte minutos aunque no pudo evitar el triunfo de un Matamá que se coloca octavo en la tabla a sólo un punto del Mos, sexto, que marca los puestos de play off de ascenso.

Salvatierra-Nieto 3-1

El Nieto, por su parte, no pudo iniciar el año como finalizó el anterior y saldó con derrota su visita a Dextros para medirse al Salvatierra. Cándido adelantó a los locales y Roi empató al poco de iniciarse la segunda mitad. Pero dos goles de Borja acabaron con las opciones viguesas.

Tomiño-San Esteban 2-1

El San Esteban a punto estuvo de dar la sorpresa y puntuar en el campo del tercer clasificado al conseguir con un gol de Javi Otero empatar a poco del final. Sin embargo, casi sobre el pitido final, Rocha dejaba el triunfo en casa.