El Choco agradece los regalos

El Choco empezó el año con un triunfo más cómodo y fácil de lo que a priori cabría esperar en un duelo directo por los puestos de play off de ascenso. Porque los de Gonzalo Fernández vieron cómo al poco de adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Adrián, el partido se les ponía totalmente de cara al quedarse el Barco con dos jugadores menos. Para colmo, un penalti a punto de llegarse al descanso permitía a los redondelanos ampliar su ventaja y convertir la segunda mitad en un auténtico monólogo que aprovecharon para completar la goleada.

Pese a todo, el inicio del encuentro no invitaba a pensar en lo que iba a suceder después. Los visitantes asumieron el mando en este comienzo del partido y poco después del cuarto de hora gozaron incluso de un disparo de Ivi Vales que se fue fuera poco.

Mientras, el Choco aprovechaba las contras rápidas para inquietar a su rival. En uno de esos balones en largo, Vitra forzó el mal despeje de un defensa hacia el medio de su propia área, donde Adrián recogió el regalo para abrir el marcador.

El gol de ventaja asentó a los locales que, además, veían poco después cómo Javi recibía su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Comis en mediocampo, dejando al Barco con un jugador menos. Y la diferencia de efectivos sobre el campo se incrementaba otros cinco minutos más tarde en un pase largo hacia Martín, que regateó a Oviedo, interceptando el meta ourensano la pelota con las manos fuera del área. El colegiado no titubeó y le mostró la tarjeta roja directa, con lo que los visitantes se quedaban con sólo nueve jugadores.

Las malas noticias para el Barco en esta primera parte no acabaron ahí. Cuando ya pensaban que los daños no podían ser mayores y esperaban el descanso para intentar reorganizarse, un centro de Mario desde la derecha acabó en un remate de Adrián al larguero, recogiendo Comis el rechace para ceder atrás buscando el remate de Alberto Suárez. Sin embargo, el último disparo no llegó al ser objeto de penalti el mediocentro redondelano. Y desde los once metros, Comis no desperdició la oportunidad de ahondar en la herida y convertir la segunda parte en un suplicio para sus rivales.

Porque la reanudación del encuentro dejó una sucesión interminable de ocasiones para que el Choco aumentase su renta. Martín pudo conseguirlo en el minuto 51 pero se encontró con una buena intervención de Kiko, que había tenido que salir al campo tras la expulsión de Oviedo. Apenas un minuto después el propio Martín estrelló su remate en el palo.

Más fortuna tendría poco después en su intento Félix, que con un buen lanzamiento desde el borde del área firmaba el tercer gol local. La goleada la completaría en el último cuarto de hora Davicín, primero marcando a puerta vacía tras regatear a Kiko aprovechando un buen servicio en largo y, después, con un preciso disparo pegado al palo desde el borde del área.