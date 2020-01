Novatos y "muletas"

Galicia, que pudo haber sido escenario de la salida del Dakar -el acuerdo estaba cerrado para dos ediciones, en Vigo y Santiago, justo cuando la situación política en África obligó a trasladar la prueba a Sudamérica- tendrá algunos representantes en Arabia Saudí. Destaca el Galimplant Team, con Pedro Burgo al volante y su hermano Marcos como copiloto. Los lucenses debutarán en esta cita después de un cuarto de siglo dedicados a los rallies de asfalto, con tres campeonatos de Galicia y otros tres campeonatos de España de GR N en su palmarés.

Pedro, retirado desde 2018, lleva un año confeccionando este proyecto en la división SSV. El equipo, sin experiencia en arena y con necesidad de afinar en navegación, se ha preparado en los rallies de Marruecos y la Baja Aragón. El monfortino Eduardo Iglesias en motos completa el equipo gallego. "Ir al Dakar era algo que nunca se me había pasado por la cabeza", admite Pedro en la página oficial del Dakar. "La idea surge de Jesús Pato, patrón de Galimplant y patrocinador mío de las últimas temporadas, que es un fanático de los todoterreno y del Dakar en particular. Su sueño era que un coche de su equipo pudiera participar en esta prueba y cuando nos lo propuso no lo dudamos ni un segundo". Admite: "El Dakar es el reto deportivo más importante al que me he enfrentado".

A diferencia de los Burgo, Diego Vallejo tiene sobrada experiencia en el Dakar. Afronta su quinta participación. Pero la complicación será esta vez máxima porque el piloto al que acompaña el lucense en el SsangYong Motorsport, el madrileño Óscar Fuertes, acude en difíciles condiciones físicas. "Va a ser doloroso", reconoce.

A finales de agosto, debido a un accidente doméstico, Fuertes sufrió quemaduras en las dos piernas. "Me tiré dos meses parado. Perdí masa muscular y un tiempo muy valioso", explica. El destino todavía guardaba un segundo revés. A mediados de diciembre, mientras hacía pruebas de navegación en Marruecos con Vallejo, se rompió el menisco y desgarró el ligamento cruzado de la pierna izquierda tras sufrir una caída. Los médicos intentaron quitarle de la cabeza la idea de correr, pero la fuerza de voluntad del piloto pudo más. El 19 de diciembre se sometió a una artroscopia. "He trabajado a tope con el fisioterapeuta, que me acompaña para controlar la lesión. Llego con el menisco operado y el ligamento cruzado roto, ya que no era posible operarlo si quería correr", confiesa.

Ha tenido que cambiar sensiblemente su estilo de pilotaje. "Normalmente frenaría con el pie izquierdo, una técnica que adopté en los rallys de tierra, pero ahora tendré que usar únicamente el derecho, para acelerar y también para frenar", explica. La sucesión de contratiempos no rebaja el listón: "Es nuestro tercer año juntos, ya no somos unos novatos. Tenemos experiencia, un coche magnífico, un equipo magnífico, un copiloto magnífico... ". La navegación también será más delicada, con hasta seis etapas en que los equipos no recibirán el roadbook hasta los minutos previos a la salida. En este sentido, todavía será más importante la labor de Diego Vallejo. "Cuanto más difícil sea la navegación, más se igualará todo, y eso es positivo. Cuando tú confías en tu copiloto y has trabajado bien el tema de la navegación, que sea complicada significa que a lo mejor podemos sacar ventaja", razona Fuertes.