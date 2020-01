Histórico duelo entre Alonso y Sainz en el Dakar

El primer rally Dakar en Arabia Saudí arranca hoy con Fernando Alonso como el centro de atención de todas las miradas, pendientes del debut del primer campeón de la historia de la Fórmula 1 que se atreve a correr el rally más duro del mundo. La presencia de Alonso ha dejado casi en segundo plano el nuevo escenario del Dakar, que tras once años en Sudamérica llega a Arabia Saudí, donde la organización ha pedido a los participantes no mostrar mensajes políticos ni realizar muestras de afecto en público para no contravenir las conservadoras costumbres locales.

La expectación sobre el asturiano es máxima al pilotar un Toyota Hilux, el coche ganador del último Dakar y tener de copiloto al pentacampeón del rally en motos Marc Coma, quien pondrá al servicio del asturiano toda su experiencia en navegación. "La expectación siempre va a estar ahí porque vivo con ella. Mi vida es estresante en ese sentido porque siempre se espera mucho de mí", dijo Alonso.

Sin embargo, sus opciones de victoria son reducidas al tratarse de su primera experiencia en el raid frente a rivales de la talla del vigente campeón, el catarí Nasser Al Attiyah, que pilota el Toyota Hilux, el mismo coche de Alonso, y es el principal favorito para volver a ganar. "Este es otro mundo. Tengo que aprender mucho todavía antes de ser súper competitivo", comentó Alonso, que dejó atrás el "glamour" y lujo de la F1 para probar el polvo, barro y penurias que a veces pasan los aventureros participantes del rally.

Solo la incursión del ovetense hace que este sea un Dakar histórico para España al reunir a sus dos máximas leyendas de automovilismo, pues Carlos Sainz afrontará a sus 57 años su decimotercer Dakar, el segundo al volante del buggy de Mini, con la ilusión de obtener su tercer título.

En coches también volverá a competir el incombustible Joan 'Nani' Roma, quien fue segundo el año pasado con un 4x4 de Mini, pero esta vez concursará con Borgward, un coche a priori sin opciones de estar en la pelea por la victoria final.

En total serán más de 540 participantes los que tomarán ehoy la salida del Dakar 2020 desde Yeda, la principal ciudad financiera de Arabia, para recorrer el territorio saudí de arriba a abajo en 13 etapas que culminarán el 17 de enero en Qiddiya, el gran complejo de ocio que se construye a las afueras de Riad. Por delante tienen más de 7.800 kilómetros de recorrido, de los que más de 5.000 serán cronometrados, pero con novedades que hacen a la prueba más igualada y aún más dura.

Por primera vez se entregarán "roadbooks" (hojas de ruta) en color antes de la salida de las etapas para evitar la intervención de los "mapman", especialistas a sueldo de los equipos más potentes que repasan la ruta y dan indicaciones adicionales a los pilotos, lo que está prohibido por las normas.