Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero céltico entre 1955 y 1962, novelista y autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo la historia del club, entremezclada con sus propias memorias. En este 44º capítulo narra la temporada 53-54. La colonia gallega en La Habana regaló al club un autocar, el alcalde desaconsejó al presidente la compra de Balaídos, Zamora sustituyó a Iraigorri y Padrón conoció los códigos del vestuario.

Con el Celta viajando a La Habana, llegaba a Vigo el autobús que la colonia gallega de Cuba le había regalado. Una historia que había comenzado en Mondariz Balneario. Siendo presidente del Celta Avelino Ponte Caride, se había reunido con varios gallegos residentes en La Habana para obtener fondos para la compra de un autocar. Un miembro de la comisión que se formó, Manuel Rodríguez, se desplazó a Cuba con tal objetivo y llegó a buen término. Aquel Ford Hércules supuso un gran ahorro durante sus quince años de vida, bajo los cuidados de su chófer, Guillermo Cameselle Méndez.

Después del fracasado intento de colocar en Tercera División al Celta-Casablanca, el club se deshizo de ese filial, al igual que había hecho con el Berbés. Decidió forjar sus promesas en distintos equipos bajo tutela céltica. El joven Padrón, Guillermo y José Carlos esperaron su oportunidad en el Turista, recién ascendido a Tercera. Quinocho y Bello Amigo se fueron al Racing de Ferrol, de Segunda. Monchito y Toñín ingresaron en el Celta. Camiña, tras su lesión de rodilla, y Aldecoa buscaron el encauce de su vida futura en Venezuela; Ginés lo hizo en Portugal.

El hermano mayor de Padrón también había emigrado a Venezuela. Se había levantado el racionamiento del pan, por lo cual la panadería ya no era lo suficiente para sostener una familia de seis hijos. El joven Padrón lo echó siempre mucho de menos, no solo como hermano ni por aquellas naranjas que enviaba al "Jabalí", como le llamaba, para que fuera un buen guardameta como Alberty, sino porque le quería demostrar que iba a ser el mejor portero de la historia del Celta.

Este reto no le iba ser nada fácil. El Turista se había reforzado con Mencía, del Pontevedra, Chiarroni (hijo del céltico rebelde y deportivista), del Arosa, Marcial, de la U.D. Orensana, los veteranos Mauro y Fernando, Villanueva, del Rápido de Bouzas, y Tucho Sampedro, de Ribeira, además de Juanito. Tenía que desbancar a un ducho y magnífico portero, llegado del Racing de Ferrol, llamado Zamorita, que le cerró el paso en las primeras jornadas.

El Celta comenzó la temporada 1953-54 con fuertes críticas a su presidente, Manuel Prieto. El equipo se había salvado del descenso en la temporada anterior gracias al España Industrial, que había renunciado al ascenso por ser filial del Barcelona o, como se decía en las tertulias futbolísticas, por el dinero del traspaso de Pazos al Madrid. De no haber dinero por medio, tampoco habría razón alguna para la renuncia, máximo cuando el España Industrial desapareció e hizo el Condal de filial del Barcelona.

La junta directiva de Prieto contrató a Iraigorri, que había sido uno de los mejores interiores de España en el Athletic y ya había realizado excelentes campañas como entrenador en Bilbao y Valladolid. El Celta tenía como porteros a Simón, Marza, Adauto, Dauder y Padrón, a quien se hacía entrenar con el primer equipo. Iraragorri, en Bilbao, le había dado la oportunidad a Carmelo, que estaba causando sensación. El entrenador vasco, al encontrarse con el delgaducho Padrón, recordó a Carmelo. Y como había hecho con el portero del Athletic, le llevaba siempre nueces, recomendándole que las comiera con pan para convertirse en un hombre robusto y fuerte.

Para compensar las bajas de Juanín, Pineda, Bermúdez y García Huertas, como las de Pazos y Atienza, traspasados al Real Madrid, llegaron las altas de Adauto, Cantero, Gausi y Olmedo, todos del Madrid, como parte del acuerdo. Siendo también altas Cerdá y Suárez, procedentes del Alcoyano. Se había fichado a este último, según se comentaba, porque era hermano de Luis Suárez, para ver si fichando al hermano se traía con él al que con el tiempo sería uno de los mejores jugadores de fútbol que ha dado España.

Después de que el alcalde Pérez Lorente le sacara de la cabeza la compra de Balaídos al presidente Manuel Prieto, dio comienzo la Liga 1953-54. Uno de los grandes momentos se produjo a tres jornadas para concluir la primera vuelta de la Liga. El Celta se enfrentó en Balaídos al Valencia de Wilkes; uno de los más grandes jugadores holandeses, muy superior a Cruyff, que ya había llegado a España con más de treinta años, lo que no impedía gozar de sus sorprendentes disparos y sobre todo de su limpio y extraordinario regate. Era tan impresionante que Padrón, ya siendo jugador del Deportivo, recuerda haber ido a comer paella a la "Pepica". En ese restaurante valenciano había una amplia fotografía de dicho jugador y el dueño pedía a sus comensales que lo saludasen militarmente. Pero fue en aquel partido de 1953 en Balaídos donde Padrón vio por primera vez a Wilkes. Con empate 3-3, el holandés avanzó hacia la portería sorteando a los dos medios y tres defensas del Celta. Como se iba escorando, los volvió a regatear, uno a uno, para luego fintar a Adauto, señalándole el palo largo para marcar por el otro. Balaídos, que nunca celebraba un gol contrario, se puso en pie, en una sonora y larga ovación a aquel viejo holandés errante llegado de Italia.

Con el Celta en los puestos bajos, a Iraragorri se le obligó a dimitir, alejando las esperanzas del joven Padrón, que ya se había hecho con el puesto de titular en el Turista al volver Zamorita al Racing. El puesto de Iraragorri fue cubierto por Armando y Yayo para serlo más tarde por Ricardo Zamora, que regresó gracias a su gran amistad con Cesáreo González. Padrón se ilusionó con ser entrenado por el mejor portero del mundo de todos los tiempos. También volvió Aretio, que firmó en blanco. A Zamora lo acompañó Ernesto Pons, un atleta catalán contratado como preparador físico. El Celta mejoró gracias a promesas que empezaron a mostrarse en un amistoso contra el Independiente argentino (1-2) de Grillo y Cruz. Desde este partido Quinocho fue titular indiscutible como lateral.

Zamora pensó además en hacer debutar a Padrón en Valencia, donde parecía imposible puntuar. Recordará en toda su larga vida aquel primer viaje, que había iniciado con buen pie, pues en el sorteo que se efectuaba de los asientos del autocar le había tocado en suerte el primero, junto al chófer Cameselle. Su alegría era inmensa. Venía de hacer un gran partido con el Turista en Riazor contra el Juvenil. Al final se le había acercado el secretario del Deportivo, que con el tiempo llegaría a ser presidente del equipo coruñés y un buen amigo de Padrón, y lo tanteó para saber el modelo de contrato que tenía con el Celta, que era de aquellos que se depositaban en los cajones.

- Eso se puede arreglar si fichas por el Deportivo-, le dijo.

Pero el joven Padrón ni quería ni podía fichar por el Deportivo. Llevaba al Celta metido en sus profundas entrañas. Posiblemente alguien puso en guardia a los directivos del Celta y de ahí que Zamora y Yayo, que no lo querían perder, pensaran hacerlo debutar en Valencia, Pero la alegría de Padrón se disipó cuando el autobús pasó de A Cañiza. Una mano se le posó con dureza en uno de sus hombros.

- ¿Qué fas aí, muchacho?

- Me tocó el número uno-, respondió tímidamente Padrón, enseñando el papel a Lolín, que era quien preguntaba, ante la sonrisa socarrona de Zamora, que observaba la escena de forma distraída.

Lolín le ordenó:

- Vete para atrás, junto Galeiro, a cuidar de las maletas.

Padrón, humildemente, dejó su asiento a Lolín y se fue a la parte trasera del autocar, al lado del utillero Galeiro, que también hacía de masajista. Padrón se pasó allí todo el viaje, de ida y vuelta. Otero, con su sonrisa de chico bueno, de vez en cuando, le recordaba:

- ¡Eh, chaval, ten cuidado, que mi maleta que no se caiga!

Padrón era feliz, a pesar de su miedo, al contemplar la bajada y subida del puerto de Contreras, con esa tierra rojiza que la montaña teñía barrosa en el serpentear del río que lo cruzaba al fondo. Pero todo se truncó al ver que Zamora no lo ponía a jugar. Se había confundido en la fecha al hacer el carnet de identidad y no podía debutar en Primera División hasta cumplir los 18 años. Esto y el comportamiento inesperado de sus compañeros, que le recordó al de los veteranos del Turista, le hicieron pensar en dejar de jugar al fútbol. ¿Pero a qué dedicarse, si no sabía hacer otra cosa?

El Celta logró evadir la promoción al vencer al Athletic por 4-2 en el último partido. Además se disputó un amistoso en Balaídos (0-0) con el Jonkopings sueco, cuyos jugadores habían salido ilesos de un accidente de aviación en el mar del Norte. Habían llegado, procedentes del Racing de Ferrol, Ares y Artime. En la Copa del Generalísimo, el Sevilla eliminó al Celta. El ejercicio se clausuró con un amistoso contra el Olaria de Brasil (1-3) y otro contra el Juvenil, reforzado con jugadores del Deportivo, en homenaje a Marzá, en el que también quiso participar Pahiño.

Fue entonces que Padrón, junto con Ares, tuvo que cumplir el servicio militar, por marinería, en el Cuartel de Instrucción de Ferrol. En los tres meses de instrucción y jura de la bandera estuvo nervioso, por si el Celta fichaba a otro portero joven. Las cartas que recibía de Ricardo Zamora y de Yayo le tranquilizaban un poco. Concedidas las bajas a Simón y Marzá, lucharía con Adauto y Dauder, al que sabía que acabaría desplazando por edad.