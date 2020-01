El Celta Zorka Recalvi acuerda la marcha de Tulonen

Helmi Kristiina Tulonen no volverá a vestir de azul celeste. El Celta Zorka Recalvi y la jugadora finlandesa han acordado la rescisión del contrato. Tulonen regresa hoy a Vigo de sus vacaciones navideñas para organizar su mudanza. Ultima en estas horas su acomodo en otro equipo de la Liga Femenina 2. Ya no participará en el entrenamiento que Cristina Cantero ha organizado en Navia a partir de las 18.30 horas, el primero de 2020.

La ruptura se produce de manera pactada y amistosa, por mutua conveniencia. Heimi Tulonen ha firmado estadísticas decentes en sus once partidos como céltica: 15 minutos de promedio, 5'5 puntos, 3'4 rebotes, 0'3 asistencias y 3'9 puntos de valoración. Su importancia en los esquemas de Cantero, sin embargo, ha ido decreciendo o al menos no ha cuajado como se esperaba. Tulonen espera desempeñar un rol más trascendente en su nuevo destino. El Celta no necesitará buscar sustituta gracias al fichaje de Ángela Coello. La vuelta de la canterana de su periplo universitario en Estados Unidos ha permitido cuadrar necesidades, facilitando e incluso promoviendo el cambio.

El Celta había contratado a Tulonen como una apuesta de relativo riesgo. La marcha de Raquel Carrera era difícil de cubrir en la pintura. Seguía Elo Edeferioka como pívot de referencia, más la aportación de la polivalente Itziar Germán. En Breanna Richardson, la última en llegar, se ha buscado un "cuatro" dinámico y anotador. Tulonen, internacional finlandesa en categorías inferiores, debía complementar esa panoplia interior: formada en el HBA Helsinki, con un año de experiencia en Duquesne University y procedente del TV Saarlouis alemán, sus 190 centímetros, en apariencia fornidos, debían proporcionar material que los técnicos vigueses pudiesen modelar. Pero no han logrado despertar en ella la aspereza que el puesto exige.

"Tiene muchísimo potencial pero acaba de hacer 21 años y competitivamente está muy tierna", analiza el director deportivo, Carlos Colinas. "Es una jugadora que fichas como rotación, pero como rotación en juego interior. Tiene que haber kilos y tiene que haber choque". Tulonen ha lucido en ataque un peligroso tiro de media distancia como principal característica: "Ella sí tiene mentalidad ofensiva. Es una chica a la que no le cuesta hacer puntos. Pero a nivel defensivo, a nivel de rebote y juego colectivo, está muy verde".

Fue ya a mediados de noviembre cuando la representante de Tulonen inquirió primeramente por el futuro de su cliente. Las jornadas transcurridas desde entonces no han mejorado la situación. Colinas se muestra satisfecho, en todo caso, con el comportamiento de la jugadora. "Su problema no estaba en el día a día. Su problema estaba en que había perdido sus minutos de rotación". Incluso la canterana Noa Comesaña, de solo 16 años y ocho centímetros más baja pero móvil y agresiva, empezó a resultarle más fiable a su entrenadora. Con el regreso de Coello todo se ha precipitado: "Con el tema de Angela ya en cartera, tampoco queríamos tener esa sensación de que alguien no iba a jugar absolutamente nada. A Heimi se le ha abierto una puerta en otro sitio. Tiene mucho potencial, es una jugadora de 1.90 que tira, que mete, que corre la pista... Pero tiene la mentalidad de las ligas escandinavas, en las que pegarse, chocar o defender les cuesta horrores".

"El tema de la edad jugaba a su favor", abunda Colinas. "Era trabajadora, con un margen de mejora tremendo. Pero como de registros ya muy cerrados en determinadas cosas, sobre todo defendiendo. En ese apartado nuestra sensación es que en cuatro meses no ha evolucionado nada porque no le da importancia, no le gusta chocar ni domina el tema del rebote. Ofensivamente no tenía mayor problema para nada. Pero cuando vas a jugar 15 o 16 minutos, necesitas por lo menos que tu par no te haga daño".