Vázquez: "Seguiría en Segunda B"

El entrenador Fernando Vázquez regresa al Deportivo con un mensaje prudente, con el objetivo de intentar hacer "posible" la permanencia en LaLiga SmartBank, pero también consciente de la dificultad que entraña el reto para el colista de la categoría de plata, que está a siete puntos de los puestos que dan la continuidad en Segunda.

Tras su primer entrenamiento, en su presentación como preparador deportivista, dejó claro que su misión es "intentar, por muy imposible que pueda parecer, que es posible" conseguir que el equipo se mantenga.

Su mensaje empezó por la afición, la "razón de ser" de un club, imprescindible para que el Deportivo "pueda sobrevivir", y, en este sentido, animó a los seguidores blanquiazules a que llenen Riazor. "Tenemos que asumir en algún momento de esta temporada que el peligro está ahí y por tanto creo la afición tendrá que dar un paso adelante para que nos pueda ayudar", advirtió.

Vázquez ya asumió un reto similar en Primera División en la temporada 2012/13, en la que se quedó a las puertas de obrar el milagro. "Lo afronto con todo el ánimo del mundo. Vine en una situación parecida en Primera División hace siete años, a siete puntos de la salvación, y cuando faltaban tres partidos para acabar la Liga estábamos salvados, pero al final descendimos porque no hicimos bien los deberes", sostuvo.

El técnico coruñés, que posteriormente logró el ascenso a Primera, indicó que no tiene una varita mágica para obrar milagros. "Yo soy un entrenador más, en este momento me toca, pero tampoco quiero que me vean como un mago. Voy a dar todo lo que tengo para intentar que el Deportivo se quede en Segunda A, pero lo primero que hay que contemplar es la posibilidad de que no sea así", razonó.

Vázquez aseguró que "es posible" la permanencia aunque haya pocos precedentes que la avalen. "Se hizo pocas veces, pero se hizo y por tanto se puede. Vengo a intentarlo", insistió el preparador blanquiazul, quien se aferra a esas opciones y a la "igualdad" de Segunda. "En Primera hay equipos con los que parece imposible pelear: Madrid, Barça o Atlético y en segunda tienes las dos vertientes, puedes perder con cualquiera pero también ganar a cualquiera", precisó.

El preparador del Deportivo deseó "aprovechar" la inercia positiva con la que se despidió su antecesor, Luis César Sampedro, que ganó los dos últimos partidos al frente del equipo.

También pidió unos días para valorar realmente a la plantilla que ha seguido por vídeo y con la que ha tenido el primer contacto este lunes, de la que dijo que le "escucha y está entregada".

Igualmente, solicitó tiempo para definir cómo va a plantear el partido del próximo domingo en el Estadio Abanca-Riazor ante el Numancia. Vázquez apeló constantemente a la afición y aseguró que "el deportivismo" tiene que dar un paso al frente porque la salvación es una cosa de "todos".

Eso sí, también precisó que en el caso de descenso a Segunda B seguirá al frente de la entidad blanquiazul en la temporada 2020/21.

El técnico, que regresa al Deportivo cinco años y medio después de ser despedido, afirmó que "estaba convencido de que en algún momento volvería" al club.

"A veces toca hacerlo en una situación complicada, a mí me gustaría otro tipo de situación. Espero que así sea. Si conseguimos salvarnos y el año que viene nos sale mejor podemos volver a Primera. Vengo para eso. Tengo la ilusión de salvar al Deportivo pero también sé que en el trasfondo existe esa posibilidad de descender y seguiría en Segunda B", matizó.