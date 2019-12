La San Silvestre de Vigo llenó hoy el centro de la ciudad de miles de corredores -había 5.400 dorsales inscritos pero se calcula que asisten dos personas por cada número- con más ganas de celebrar el fin de año que de hacer su mejor marca personal. Muchos participantes acudieron disfrazados con los trajes más variopintos y el ambiente festivo fue propicio hasta para el alcalde, Abel Caballero, que lanzó una promesa quizás no tan fácil de cumplir: "Liberar al Dinoseto".

Ocurrió cuando el regidor, que también ejerció de animoso 'speaker' de los corredores, se estaba sacando 'selfies' con algunos de los asistentes. Un grupo de 'Gretas Thunberg', la adolescente sueca que lidera la lucha contra la emergencia climática entre las generaciones más jóvenes, se acercó al regidor con carteles como 'Apagha as luces', 'Free the Dinoseto' (Libertad para el Dinoseto) o 'Caballero, how you dare?' ('¿Cómo te atraveses?). El político leyó en alto los carteles, encajó la broma y llamó a los jóvenes a que se sacasen una foto con él. "Al Dinoseto lo vamos a liberar ahora en un rato", lanzó. De momento se desconoce se la liberación se ha ejecutado.

Los datos que manejaba el Concello demuestran que el impacto de la Navidad viguesa también ha hecho su efecto en efecto en esta prueba solidaria, ya que hay inscritos de 20 países, además de España, frente a los nueve del año anterior (España, Portugal, Reino Unido, Suiza, Alemania, Holanda, Francia, Italia y Brasil), pues se suman Andorra, Bélgica, Irlanda, Noruega, Panamá, Estados Unidos, Cuba, Rumanía, Ecuador, Venezuela y México. Además, a la última prueba atlética del año, no competitiva, se han apuntado personas de fuera de la comunidad autónoma, contabilizándose 35 provincias representadas y la ciudad autónoma de Melilla que disfrutarán de la entrada de año en Vigo.

Como los años anteriores hubo gorro de Papá Noel a cambio de la entrega de alimentos no perecederos. Y salida con baile previo, el Baby Shark Challenge, animado por el speaker Carlos Tresandí.